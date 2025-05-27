ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bu ateşkesi, İsrail’i kapsamadığı halde kabul etti. Husiler, İsrail’i vurmaya devam ediyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Suriye ekseninde Türk-Amerikan ilişkileri
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abdde-buyuk-firtina-160-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-1096571614.html
ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
ABD'de saatte 110 km hıza varan rüzgarlardan oluşan fırtına ve yıldırım düşmeleri sonucu 160 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtınanın Ülkenin güneyine doğru... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T21:23+0300
2025-05-27T21:23+0300
dünya
abd
houston
mississippi
elektrik kesintisi
fırtına
yıldırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096571327_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b7f8e851fcc194c3b45be76d8fb2106f.jpg
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kenti ve civarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi yaşandı. Fırtına sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.Houston'un en büyük elektrik dağıtım şirketi CenterPoint Energy'nin kesinti takip sistemine göre, fırtınadan sonra şehirde en az 160 bin kişi saatlerce elektriksiz kaldı.Aynı zamanda şehirde saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi. Söz konusu şiddetli rüzgarların Louisiana ve Mississippi eyaletlerine doğru ilerlemeye devam etmesi bekleniyor.Ayrıca bugün öğleden sonra, Mississippi'nin orta kesimleri için ani sel uyarısı yayımlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iski-duyurdu-istanbulda-3-ilceye-bu-gece-su-verilemeyecek-1096570947.html
abd
houston
mississippi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096571327_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d1a6510125f066823034c347da29043.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, houston, mississippi, elektrik kesintisi, fırtına, yıldırım
abd, houston, mississippi, elektrik kesintisi, fırtına, yıldırım

ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı

21:23 27.05.2025
© AP Photo / Eric GayABD elektrik kesintisi
ABD elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Eric Gay
Abone ol
ABD'de saatte 110 km hıza varan rüzgarlardan oluşan fırtına ve yıldırım düşmeleri sonucu 160 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtınanın Ülkenin güneyine doğru devam etmesi bekleniyor.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kenti ve civarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi yaşandı. Fırtına sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.
Houston'un en büyük elektrik dağıtım şirketi CenterPoint Energy'nin kesinti takip sistemine göre, fırtınadan sonra şehirde en az 160 bin kişi saatlerce elektriksiz kaldı.
Aynı zamanda şehirde saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi. Söz konusu şiddetli rüzgarların Louisiana ve Mississippi eyaletlerine doğru ilerlemeye devam etmesi bekleniyor.
Ayrıca bugün öğleden sonra, Mississippi'nin orta kesimleri için ani sel uyarısı yayımlanmıştı.
su - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
TÜRKİYE
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 3 ilçeye bu gece su verilemeyecek
20:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала