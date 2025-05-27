https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abdde-buyuk-firtina-160-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-1096571614.html

ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı

ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı

Sputnik Türkiye

ABD'de saatte 110 km hıza varan rüzgarlardan oluşan fırtına ve yıldırım düşmeleri sonucu 160 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtınanın Ülkenin güneyine doğru... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T21:23+0300

2025-05-27T21:23+0300

2025-05-27T21:23+0300

dünya

abd

houston

mississippi

elektrik kesintisi

fırtına

yıldırım

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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kenti ve civarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi yaşandı. Fırtına sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.Houston'un en büyük elektrik dağıtım şirketi CenterPoint Energy'nin kesinti takip sistemine göre, fırtınadan sonra şehirde en az 160 bin kişi saatlerce elektriksiz kaldı.Aynı zamanda şehirde saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi. Söz konusu şiddetli rüzgarların Louisiana ve Mississippi eyaletlerine doğru ilerlemeye devam etmesi bekleniyor.Ayrıca bugün öğleden sonra, Mississippi'nin orta kesimleri için ani sel uyarısı yayımlanmıştı.

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abd, houston, mississippi, elektrik kesintisi, fırtına, yıldırım