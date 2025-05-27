https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abdde-buyuk-firtina-160-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-1096571614.html
ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı
Sputnik Türkiye
ABD'de saatte 110 km hıza varan rüzgarlardan oluşan fırtına ve yıldırım düşmeleri sonucu 160 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtınanın Ülkenin güneyine doğru... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T21:23+0300
2025-05-27T21:23+0300
2025-05-27T21:23+0300
dünya
abd
houston
mississippi
elektrik kesintisi
fırtına
yıldırım
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ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kenti ve civarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi yaşandı. Fırtına sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.Houston'un en büyük elektrik dağıtım şirketi CenterPoint Energy'nin kesinti takip sistemine göre, fırtınadan sonra şehirde en az 160 bin kişi saatlerce elektriksiz kaldı.Aynı zamanda şehirde saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi. Söz konusu şiddetli rüzgarların Louisiana ve Mississippi eyaletlerine doğru ilerlemeye devam etmesi bekleniyor.Ayrıca bugün öğleden sonra, Mississippi'nin orta kesimleri için ani sel uyarısı yayımlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/iski-duyurdu-istanbulda-3-ilceye-bu-gece-su-verilemeyecek-1096570947.html
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abd, houston, mississippi, elektrik kesintisi, fırtına, yıldırım
abd, houston, mississippi, elektrik kesintisi, fırtına, yıldırım
ABD'de büyük fırtına: 160 bin kişi elektriksiz kaldı
ABD'de saatte 110 km hıza varan rüzgarlardan oluşan fırtına ve yıldırım düşmeleri sonucu 160 bin kişi elektriksiz kaldı. Fırtınanın Ülkenin güneyine doğru devam etmesi bekleniyor.
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kenti ve civarında şiddetli fırtına ve yıldırım düşmesi yaşandı. Fırtına sonucu 160 binin üzerinde kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.
Houston'un en büyük elektrik dağıtım şirketi CenterPoint Energy'nin kesinti takip sistemine göre, fırtınadan sonra şehirde en az 160 bin kişi saatlerce elektriksiz kaldı.
Aynı zamanda şehirde saatte 110 kilometre hızla esen rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde devrilen ağaçlar evlere zarar verdi. Söz konusu şiddetli rüzgarların Louisiana ve Mississippi eyaletlerine doğru ilerlemeye devam etmesi bekleniyor.
Ayrıca bugün öğleden sonra, Mississippi'nin orta kesimleri için ani sel uyarısı yayımlanmıştı.