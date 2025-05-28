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TFF duyurdu: Olaylı Elazığspor - Vanspor maçında karar belli oldu
TFF duyurdu: Olaylı Elazığspor - Vanspor maçında karar belli oldu
Sputnik Türkiye
Çimentaş Elazığspor ve Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşması, yardımcı hakemin başına isabet eden yabancı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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TFF, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçını 3-0 hükmen galibiyetle Vanspor'un lehine tescil ettiğini duyurdu.Elazığ'da play-off maçında yaşanan olaylar nedeniyle TFF kararı revize etti. Yardımcı hakeme yabancı cisim atılması sonucu tatil edilen ve Elazığspor'un 1-0 önde olduğu karşılaşma, 3-0 hükmen Vanspor lehine sonuçlandırıldı.Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman?Trendyol 1. Lig'e yükselme vizesini alacak son takım, 1 Haziran Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de Artı Değer Vanspor - Batman Petrolspor arasında oynanacak play-off final maçıyla belli olacak.
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vanspor - batman petrolspor maçı ne zaman?
vanspor - batman petrolspor maçı ne zaman?

TFF duyurdu: Olaylı Elazığspor - Vanspor maçında karar belli oldu

19:25 28.05.2025 (güncellendi: 19:26 28.05.2025)
© AA / İsmail ŞenElazığspor Vanspor
Elazığspor Vanspor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA / İsmail Şen
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Çimentaş Elazığspor ve Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşması, yardımcı hakemin başına isabet eden yabancı madde nedeniyle tatil edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Elazığspor’un 1-0 önde olduğu sırada yarıda kalan maçı 3-0 Artı Değer Vanspor FK lehine hükmen tescil etti.
TFF, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçını 3-0 hükmen galibiyetle Vanspor'un lehine tescil ettiğini duyurdu.
Elazığ'da play-off maçında yaşanan olaylar nedeniyle TFF kararı revize etti. Yardımcı hakeme yabancı cisim atılması sonucu tatil edilen ve Elazığspor'un 1-0 önde olduğu karşılaşma, 3-0 hükmen Vanspor lehine sonuçlandırıldı.

Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman?

Trendyol 1. Lig'e yükselme vizesini alacak son takım, 1 Haziran Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de Artı Değer Vanspor - Batman Petrolspor arasında oynanacak play-off final maçıyla belli olacak.
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
SPOR
Elazığspor - Vanspor maçında hakem yaralandı: Maç tatil edildi
26 Mayıs, 22:30
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