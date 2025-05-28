https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tff-duyurdu-olayli-elazigspor---vanspor-macinda-karar-belli-oldu-1096604459.html

TFF duyurdu: Olaylı Elazığspor - Vanspor maçında karar belli oldu

TFF duyurdu: Olaylı Elazığspor - Vanspor maçında karar belli oldu

Sputnik Türkiye

Çimentaş Elazığspor ve Artı Değer Vanspor FK arasında oynanan Nesine 2. Lig play-off 3. tur rövanş karşılaşması, yardımcı hakemin başına isabet eden yabancı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T19:25+0300

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TFF, Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor FK maçını 3-0 hükmen galibiyetle Vanspor'un lehine tescil ettiğini duyurdu.Elazığ'da play-off maçında yaşanan olaylar nedeniyle TFF kararı revize etti. Yardımcı hakeme yabancı cisim atılması sonucu tatil edilen ve Elazığspor'un 1-0 önde olduğu karşılaşma, 3-0 hükmen Vanspor lehine sonuçlandırıldı.Vanspor - Batman Petrolspor maçı ne zaman?Trendyol 1. Lig'e yükselme vizesini alacak son takım, 1 Haziran Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de Artı Değer Vanspor - Batman Petrolspor arasında oynanacak play-off final maçıyla belli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/elazigspor---vanspor-macinda-hakem-yaralandi-mac-tatil-edildi-1096537126.html

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vanspor - batman petrolspor maçı ne zaman?