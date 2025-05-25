Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL RÖPORTAJ
CHP Milletvekili Gürer: 23 milyon insanın icra dosyası bulunuyor
09:03
15 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir Jazz Efsanesi: Duke Ellington
10:03
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Güce karşı sessiz saygı
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:36
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
13:11
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
8 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tivriz’den gelen deyim ne anlatıyor?
14:08
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
16:14
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Tarık'ın ateşi ve dönüşü olmayan karar
17:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Kaldırımlar Şairi' olarak tanınan ünlü şairin hayatına yolculuk
10:30
7 dk
ÖZEL HABER
Dünyaya kıyasla Türkiye’de et fiyatları ne durumda?
10:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Bilal-i Habeşi'den doğan deyim
12:06
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:37
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunan sosyal girişim
12:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Emekli Amiral Yaycı: Tatbikat maskesi altında Yunanistan'a askeri yığınak yapılıyor
13:12
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Söz de kısa, aba da
14:22
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Helikopter hayatımıza onunla girdi
14:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le