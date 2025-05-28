https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/tapuda-dusuk-bedel-gosterenler-dikkat-maliye--9-bin-kisiden-aciklama-istedi-1096581879.html

Tapuda düşük bedel gösterenler dikkat: Maliye, 9 bin kişiden açıklama istedi

Tapuda düşük bedel gösterenler dikkat: Maliye, 9 bin kişiden açıklama istedi

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gayrimenkul alım satım işlemlerinde MEVA Sistemi ile harekete geçti. Tapuda beyan edilen... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T10:32+0300

2025-05-28T10:32+0300

2025-05-28T10:32+0300

ekonomi̇

hazine

maliye bakanlığı

tapu

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelirleri tespit etmek amacıyla Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile gayrimenkul sektörünü mercek altına aldı. Bakanlık, bu yıl içinde 16 binden fazla taşınmazı inceledi ve tapudaki beyan ile piyasa değeri arasında fark olan 9 bin 150 kişiden açıklama talep etti.MEVA sistemi nasıl çalışıyor?MEVA, tapu, ikametgah, yapı ruhsatı, banka kredisi, gayrimenkul ilanları ve değerleme raporlarını entegre eden coğrafi bilgi temelli bir yazılım. Harita üzerinden yapılan analizlerle, gayrimenkullerin gerçek piyasa değeri tespit ediliyor. Uygulama şu anda 81 ildeki defterdarlıklarda aktif olarak kullanılıyor.Gerçek değerle satış yapmayanlara uyarıGerçek değer yerine tapuda düşük bedel gösterilen satış işlemleri MEVA ile tespit ediliyor. Alıcı ve satıcılardan açıklama isteniyor. Gönüllü olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenler cezasız harç ödeyebiliyor. Aksi halde mükellefler vergi incelemesine sevk ediliyor.5.9 milyar lira beyan artışı yapıldıİlk etapta yapılan incelemelerde 2.475 kişi gönüllü uyum gösterdi. Bu kişiler toplamda 5,9 milyar TL'lik satış bedeli artışı beyan ederek 113.9 milyon TL tutarında tapu harcını pişmanlıkla ve cezasız ödedi. Uyum sağlamayan mükellefler hakkında cezalı işlem başlatıldı.Sırada kira gelirleri varHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA'nın kapsamının genişletileceğini belirterek, “Kiraya verilip beyan edilmeyen gayrimenkuller de tespit edilecek. Her vergi dairesi bölgesindeki taşınmazları harita üzerinden izleyebilecek” dedi.Bakanlık, MEVA ile gerçek değer üzerinden işlem yapılmasını sağlayarak, vergi kayıplarını önlemeyi ve vatandaşları gönüllü uyuma teşvik etmeyi amaçlıyor. Sistem sayesinde hem alım-satım hem de kira gelirlerinde şeffaflık sağlanacak.

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