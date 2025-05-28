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Tapuda düşük bedel gösterenler dikkat: Maliye, 9 bin kişiden açıklama istedi
Tapuda düşük bedel gösterenler dikkat: Maliye, 9 bin kişiden açıklama istedi
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gayrimenkul alım satım işlemlerinde MEVA Sistemi ile harekete geçti. Tapuda beyan edilen... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T10:32+0300
2025-05-28T10:32+0300
ekonomi̇
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maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelirleri tespit etmek amacıyla Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile gayrimenkul sektörünü mercek altına aldı. Bakanlık, bu yıl içinde 16 binden fazla taşınmazı inceledi ve tapudaki beyan ile piyasa değeri arasında fark olan 9 bin 150 kişiden açıklama talep etti.MEVA sistemi nasıl çalışıyor?MEVA, tapu, ikametgah, yapı ruhsatı, banka kredisi, gayrimenkul ilanları ve değerleme raporlarını entegre eden coğrafi bilgi temelli bir yazılım. Harita üzerinden yapılan analizlerle, gayrimenkullerin gerçek piyasa değeri tespit ediliyor. Uygulama şu anda 81 ildeki defterdarlıklarda aktif olarak kullanılıyor.Gerçek değerle satış yapmayanlara uyarıGerçek değer yerine tapuda düşük bedel gösterilen satış işlemleri MEVA ile tespit ediliyor. Alıcı ve satıcılardan açıklama isteniyor. Gönüllü olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenler cezasız harç ödeyebiliyor. Aksi halde mükellefler vergi incelemesine sevk ediliyor.5.9 milyar lira beyan artışı yapıldıİlk etapta yapılan incelemelerde 2.475 kişi gönüllü uyum gösterdi. Bu kişiler toplamda 5,9 milyar TL'lik satış bedeli artışı beyan ederek 113.9 milyon TL tutarında tapu harcını pişmanlıkla ve cezasız ödedi. Uyum sağlamayan mükellefler hakkında cezalı işlem başlatıldı.Sırada kira gelirleri varHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA'nın kapsamının genişletileceğini belirterek, “Kiraya verilip beyan edilmeyen gayrimenkuller de tespit edilecek. Her vergi dairesi bölgesindeki taşınmazları harita üzerinden izleyebilecek” dedi.Bakanlık, MEVA ile gerçek değer üzerinden işlem yapılmasını sağlayarak, vergi kayıplarını önlemeyi ve vatandaşları gönüllü uyuma teşvik etmeyi amaçlıyor. Sistem sayesinde hem alım-satım hem de kira gelirlerinde şeffaflık sağlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abd-ogrenci-vizesi-randevularini-durduruyor-iddiasi-sosyal-medya-incelemesi-planliyor-1096579037.html
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hazine, maliye bakanlığı, tapu
hazine, maliye bakanlığı, tapu

Tapuda düşük bedel gösterenler dikkat: Maliye, 9 bin kişiden açıklama istedi

10:32 28.05.2025
© AAKonut
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gayrimenkul alım satım işlemlerinde MEVA Sistemi ile harekete geçti. Tapuda beyan edilen bedelle gerçek satış değeri arasında fark bulunan 9 bin 150 kişiden açıklama istendi, 113.9 milyon TL tapu harcı gönüllü olarak ödendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı gelirleri tespit etmek amacıyla Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile gayrimenkul sektörünü mercek altına aldı. Bakanlık, bu yıl içinde 16 binden fazla taşınmazı inceledi ve tapudaki beyan ile piyasa değeri arasında fark olan 9 bin 150 kişiden açıklama talep etti.

MEVA sistemi nasıl çalışıyor?

MEVA, tapu, ikametgah, yapı ruhsatı, banka kredisi, gayrimenkul ilanları ve değerleme raporlarını entegre eden coğrafi bilgi temelli bir yazılım. Harita üzerinden yapılan analizlerle, gayrimenkullerin gerçek piyasa değeri tespit ediliyor. Uygulama şu anda 81 ildeki defterdarlıklarda aktif olarak kullanılıyor.

Gerçek değerle satış yapmayanlara uyarı

Gerçek değer yerine tapuda düşük bedel gösterilen satış işlemleri MEVA ile tespit ediliyor. Alıcı ve satıcılardan açıklama isteniyor. Gönüllü olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenler cezasız harç ödeyebiliyor. Aksi halde mükellefler vergi incelemesine sevk ediliyor.

5.9 milyar lira beyan artışı yapıldı

İlk etapta yapılan incelemelerde 2.475 kişi gönüllü uyum gösterdi. Bu kişiler toplamda 5,9 milyar TL'lik satış bedeli artışı beyan ederek 113.9 milyon TL tutarında tapu harcını pişmanlıkla ve cezasız ödedi. Uyum sağlamayan mükellefler hakkında cezalı işlem başlatıldı.

Sırada kira gelirleri var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA'nın kapsamının genişletileceğini belirterek, “Kiraya verilip beyan edilmeyen gayrimenkuller de tespit edilecek. Her vergi dairesi bölgesindeki taşınmazları harita üzerinden izleyebilecek” dedi.
Bakanlık, MEVA ile gerçek değer üzerinden işlem yapılmasını sağlayarak, vergi kayıplarını önlemeyi ve vatandaşları gönüllü uyuma teşvik etmeyi amaçlıyor. Sistem sayesinde hem alım-satım hem de kira gelirlerinde şeffaflık sağlanacak.
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