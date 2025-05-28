https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/sultan-abdulhamid-ve-3-selim-donemlerine-ait-orijinal-fermanlar-son-anda-kurtarildi-yurt-disina-1096597756.html

Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar son anda kurtarıldı: Yurt dışına kaçırılacaklardı

Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar son anda kurtarıldı: Yurt dışına kaçırılacaklardı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 2 bin 922 tarihi eser son anda yurt dışına kaçırılmadan yakalandı. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T14:56+0300

2025-05-28T14:56+0300

2025-05-28T14:56+0300

türki̇ye

tarihi eser

tarihi eser kaçakçılığı

tarihi eser operasyonu

tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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İstanbul'da aralarında Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait parçaların da bulunduğu 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi. Yakalanan eserler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar da yer alırken, operasyonlarda Avusturalyalı bir şüphelinin de aralarında bulunduğu yedi kişi yakalandı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür varlıklarının yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Fatih ve Kadıköy ilçeleri ile İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 6 operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.İstanbul Havalimanı'nda yakalandıİstanbul Havalimanı'ndaki operasyonda yakalanan Avustralyalı Anzak şüphelinin, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda atalarına ait olduğu düşünülen bazı savaş kalıntılarını toplayarak ülkesine götürmeye çalıştığı anlaşıldı.Zanlının bagajında yapılan aramada, Milli Mücadele Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen ve bölgedeki kazılardan çıkarıldığı belirlenen 108 eser ve obje ele geçirildi.Sultan fermanlarını da yurt dışına satacaklardıFatih ve Kadıköy'deki operasyonlarda yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen MÖ 7'nci yüzyıla tarihlenen 2 altın ve gümüş sikkenin de yer aldığı, Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam 1143 sikke ele geçirildi. Aramalarda, 17, 18 ve 19'uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanların yanı sıra aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında yer aldığı 1671 obje bulundu.Operasyonda ele geçirilen eserler arasında Sultan Abdülhamid ve 3. Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar da yer aldı.Gözaltına alınan 7 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.Müzelere teslim edilecekOperasyonlarda ele geçirilen eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/iznikte-define-arayanlar-gocuk-altinda-kaldi-1-olu-3-yarali-1096293530.html

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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu, tarihi eser kaçakçılığı operasyonu