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İznik'te define arayanlar göçük altında kaldı: 1 ölü, 3 yaralı
İznik'te define arayanlar göçük altında kaldı: 1 ölü, 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İznik ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ormanlık alanda... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa’nın İznik ilçesinde yasa dışı şekilde yapılan define arama çalışması faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, 4 kişi bölgede gizlice kazı yaparken göçük meydana geldi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı.Göçük altında kalan 4 kişiden biri olan İ.Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, A.Ç., E.U. ve M.S. isimli diğer üç kişi ağır yaralı olarak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yilbasi-gecesi-kepceyle-define-ararken-sucustu-yakalandilar-1092250155.html
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bursa, i̇znik, define, defineci, göçük, hazine, para, altın, gram altın, külçe altın, tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, tarihi eser operasyonu

İznik'te define arayanlar göçük altında kaldı: 1 ölü, 3 yaralı

23:26 16.05.2025
© AADefine
Define - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2025
© AA
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Bursa’nın İznik ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ormanlık alanda gerçekleşen olayda, göçük altındaki 4 kişi ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İ.Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bursa’nın İznik ilçesinde yasa dışı şekilde yapılan define arama çalışması faciayla sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre, 4 kişi bölgede gizlice kazı yaparken göçük meydana geldi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı.
Göçük altında kalan 4 kişiden biri olan İ.Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, A.Ç., E.U. ve M.S. isimli diğer üç kişi ağır yaralı olarak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
kaçak kazı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.01.2025
TÜRKİYE
Yılbaşı gecesi kepçeyle define ararken suçüstü yakalandılar
1 Ocak, 16:01
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