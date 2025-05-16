https://anlatilaninotesi.com.tr/20250516/iznikte-define-arayanlar-gocuk-altinda-kaldi-1-olu-3-yarali-1096293530.html
İznik'te define arayanlar göçük altında kaldı: 1 ölü, 3 yaralı
İznik'te define arayanlar göçük altında kaldı: 1 ölü, 3 yaralı
Sputnik Türkiye
Bursa’nın İznik ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ormanlık alanda... 16.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-16T23:26+0300
2025-05-16T23:26+0300
2025-05-16T23:26+0300
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Bursa’nın İznik ilçesinde yasa dışı şekilde yapılan define arama çalışması faciayla sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, 4 kişi bölgede gizlice kazı yaparken göçük meydana geldi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı.Göçük altında kalan 4 kişiden biri olan İ.Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, A.Ç., E.U. ve M.S. isimli diğer üç kişi ağır yaralı olarak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/yilbasi-gecesi-kepceyle-define-ararken-sucustu-yakalandilar-1092250155.html
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İznik'te define arayanlar göçük altında kaldı: 1 ölü, 3 yaralı
Bursa’nın İznik ilçesinde define aramak amacıyla yapılan kaçak kazı sırasında meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ormanlık alanda gerçekleşen olayda, göçük altındaki 4 kişi ekiplerce çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, İ.Y.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bursa’nın İznik ilçesinde yasa dışı şekilde yapılan define arama çalışması faciayla sonuçlandı.
Edinilen bilgilere göre, 4 kişi bölgede gizlice kazı yaparken göçük meydana geldi. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesiyle ortaya çıktı.
Göçük altında kalan 4 kişiden biri olan İ.Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, A.Ç., E.U. ve M.S. isimli diğer üç kişi ağır yaralı olarak İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.