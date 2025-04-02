https://anlatilaninotesi.com.tr/20250402/borsada-yatirimcisinin-yuzunu-gulduren-tek-takim-belli-oldu-1095061191.html

Borsada yatırımcısının yüzünü güldüren tek takım belli oldu

Borsada yatırımcısının yüzünü güldüren tek takım belli oldu

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüplerinin karneleri açıklandı. Buna göre yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına tek kazandıran takım Fenerbahçe oldu 02.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-02T14:02+0300

2025-04-02T14:02+0300

2025-04-02T14:02+0300

ekonomi̇

borsa i̇stanbul

hisse senedi

yatırımcı

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray

trabzonspor

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Türkiye'nin dört büyük takımının Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin ilk çeyrek karneleri açıklandı. Buna göre sadece Fenerbahçe yatırımcısına kazandırırken, Beşiktaş ve Galatasaray hisseleri düştü. Trabzonspor hisseleri ise yatay seyirde devam etti. Mart ayında ise Galatasaray hisselerindeki yükseliş dikkat çekti. Fenerbahçe hisseleri yüzde 3.2 arttıBorsa İstanbul'da Fenerbahçe'nin hisseleri ilk çeyrekte yüzde 3.2 artış göstererek yatırımcısına kazandıran tek kulüp oldu. Galatasaray hisseleri ise aynı dönem içerisinde yüzde 1.5, Beşiktaş hisseleri ise yüzde 28.2 değer kaybetti. Trabzonspor hisseleri ise yılın aynı dönemi içerisinde yatay bir seyir izledi. Mart ayında Galatasaraylıların yüzü güldüMart ayı özelinde ise Borsa İstanbul'da en fazla kazanç sağlayan kulüp yüzde 7'lik artış gösteren Galatasaray oldu. Beşiktaş ise yatırımcısını üzdü. Beşiktaş hisseleri yüzde 22.5 kayıp yaşadı. En değerli kulüp belli oldu Fenerbahçe, 12 milyar 95 milyon liralık piyasa değeriyle halka açık spor şirketleri arasında en değerli kulüp olmaya devam etti. Galatasaray ise 10 milyar 692 milyon liralık piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı. Trabzonspor 7,5 milyar lira, Beşiktaş ise 4 milyar 56 milyon lira piyasa değeriyle sıralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/borsada-en-cok-kazandiran-futbol-kulupleri-aciklandi-borsada-hangi-turk-kulup-kazandirdi-1089402934.html

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borsa i̇stanbul, hisse senedi, yatırımcı, beşiktaş, fenerbahçe, galatasaray, trabzonspor