https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/hijyen-kurallarina-uymayan-salca-fabrikasinin-faaliyetleri-durduruldu-1088556905.html

Hijyen kurallarına uymayan salça fabrikasının faaliyetleri durduruldu

Hijyen kurallarına uymayan salça fabrikasının faaliyetleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Manisa’da insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yapan fabrikana çekilen videonun sosyal medya... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T16:27+0300

2024-09-28T16:27+0300

2024-09-28T16:27+0300

türkiye

manisa

salça

üretim

gıda ürünü

hijyen

kural

fabrika

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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, asgari hijyenik şartları taşımadığı belirlenen salça üretimi yapan bir işletmenin faaliyetlerini askıya aldı.Sosyal medya üzerinden yapılan bir gönderide, Manisa'da bulunan bir salça firmasında yerde görüntülenen ölü fareler ve çürük domatesler büyük tepki çekmişti. Kokudan rahatsız olan işçi, burnunu kapatarak, fabrikanın hangi koşullarda çalıştığını sosyal medyada paylaştı.Uygun olmayan koşullarda salça üretimi yapan gıda işletmesine yönelik paylaşılan videoya ilişkin Genel Müdürlüğün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine Bakanlık kontrol görevlilerinin ilgili gıda işletmesine yönelik yaptığı kontrollerde, işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığının tespit edildiği ve faaliyetlerinin askıya alındığı bildirildi.Genel Müdürlük, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşmaları için denetimlere kararlılıkla ve titizlikle devam edileceğini belirtti.

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manisa, salça, üretim, gıda ürünü, hijyen, kural, fabrika