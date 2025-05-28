https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusyaya-yonelik-iha-saldirilarinin-ardindan-zelenskiy-her-formatta-muzakereye-haziriz-1096585942.html

Rusya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından Zelenskiy: Her formatta müzakereye hazırız

Rusya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından Zelenskiy: Her formatta müzakereye hazırız

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik İHA saldırıları son günlerde giderek artarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den müzakere... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T12:08+0300

2025-05-28T12:08+0300

2025-05-28T12:08+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik İHA saldırılarının ardından Kiev'in her formatta müzakereye hazır olduğunu belirtti.Ukrayna basınının aktardığına göre Zelenskiy, "Tekrar altını çiziyoruz, herhangi bir formatta, herhangi bir ekiple, medeni dünyanın hemen herhangi bir yerinde, Rusya'yla doğrudan müzakerelere veya ABD ve Avrupa'nın arabuluculuğuyla görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle müzakereleri bozmaya yönelik bir dizi provokatif eylemde bulunduğunu vurgulamıştı.20 Mayıs'tan 27 Mayıs sabahına kadar 2 bin 331 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini bildiren bakanlık, bunların 1.465'inin özel askeri harekat bölgesi dışında vurulduğunu kaydetmişti.Açıklamada, Ukrayna İHA'larının yoğun saldırılarına yanıt olarak Rus ordusunun sadece Ukrayna’nın askeri-endüstriyel tesislerini ve işletmelerini vurduğunun altı çizilmişti.Bakanlık, aşağıdaki maddelere özellikle vurgu yapmıştı:- Rusya, Ukrayna'nın topraklarına yönelik gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt veriyor.- Rusya sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vuruyor. Bunlar İHA üretim atölyeleri, depolar, füzeler vb. olabilir.- Ukrayna ise Rusya'nın aksine sivil hedeflere saldırıyor ve bunun sonucunda siviller zarar görüyor.

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