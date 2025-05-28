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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusyaya-yonelik-iha-saldirilarinin-ardindan-zelenskiy-her-formatta-muzakereye-haziriz-1096585942.html
Rusya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından Zelenskiy: Her formatta müzakereye hazırız
Rusya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından Zelenskiy: Her formatta müzakereye hazırız
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik İHA saldırıları son günlerde giderek artarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den müzakere... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T12:08+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik İHA saldırılarının ardından Kiev'in her formatta müzakereye hazır olduğunu belirtti.Ukrayna basınının aktardığına göre Zelenskiy, "Tekrar altını çiziyoruz, herhangi bir formatta, herhangi bir ekiple, medeni dünyanın hemen herhangi bir yerinde, Rusya'yla doğrudan müzakerelere veya ABD ve Avrupa'nın arabuluculuğuyla görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle müzakereleri bozmaya yönelik bir dizi provokatif eylemde bulunduğunu vurgulamıştı.20 Mayıs'tan 27 Mayıs sabahına kadar 2 bin 331 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini bildiren bakanlık, bunların 1.465'inin özel askeri harekat bölgesi dışında vurulduğunu kaydetmişti.Açıklamada, Ukrayna İHA'larının yoğun saldırılarına yanıt olarak Rus ordusunun sadece Ukrayna’nın askeri-endüstriyel tesislerini ve işletmelerini vurduğunun altı çizilmişti.Bakanlık, aşağıdaki maddelere özellikle vurgu yapmıştı:- Rusya, Ukrayna'nın topraklarına yönelik gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt veriyor.- Rusya sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vuruyor. Bunlar İHA üretim atölyeleri, depolar, füzeler vb. olabilir.- Ukrayna ise Rusya'nın aksine sivil hedeflere saldırıyor ve bunun sonucunda siviller zarar görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-ikinci-turu-cok-kisa-sure-icinde-duyurulacak-1096582844.html
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haberler, rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, müzakere
haberler, rusya, ukrayna, kiev, rusya savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, müzakere

Rusya'ya yönelik İHA saldırılarının ardından Zelenskiy: Her formatta müzakereye hazırız

12:08 28.05.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki sivil hedeflere yönelik İHA saldırıları son günlerde giderek artarken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den müzakere açıklaması geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik İHA saldırılarının ardından Kiev'in her formatta müzakereye hazır olduğunu belirtti.

Ukrayna basınının aktardığına göre Zelenskiy, "Tekrar altını çiziyoruz, herhangi bir formatta, herhangi bir ekiple, medeni dünyanın hemen herhangi bir yerinde, Rusya'yla doğrudan müzakerelere veya ABD ve Avrupa'nın arabuluculuğuyla görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle müzakereleri bozmaya yönelik bir dizi provokatif eylemde bulunduğunu vurgulamıştı.

20 Mayıs'tan 27 Mayıs sabahına kadar 2 bin 331 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini bildiren bakanlık, bunların 1.465'inin özel askeri harekat bölgesi dışında vurulduğunu kaydetmişti.

Açıklamada, Ukrayna İHA'larının yoğun saldırılarına yanıt olarak Rus ordusunun sadece Ukrayna’nın askeri-endüstriyel tesislerini ve işletmelerini vurduğunun altı çizilmişti.

Bakanlık, aşağıdaki maddelere özellikle vurgu yapmıştı:

- Rusya, Ukrayna'nın topraklarına yönelik gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt veriyor.
- Rusya sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vuruyor. Bunlar İHA üretim atölyeleri, depolar, füzeler vb. olabilir.
- Ukrayna ise Rusya'nın aksine sivil hedeflere saldırıyor ve bunun sonucunda siviller zarar görüyor.
Foreign Minister Sergey Lavrov at the conference Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples in Moscow. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Lavrov: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu çok kısa süre içinde duyurulacak
11:06
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