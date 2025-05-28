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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ukrayna-muzakerelerinin-ikinci-turu-cok-kisa-sure-icinde-duyurulacak-1096582844.html
Lavrov: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu çok kısa süre içinde duyurulacak
Lavrov: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu çok kısa süre içinde duyurulacak
Sputnik Türkiye
Lavrov, Rusya ve Ukrayna'yı 3 yıl aradan sonra ilk kez masaya oturtan İstanbul'daki müzakerelerin ikinci turunun yakında kamuoyuna ilan edileceğini belirtti. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilki 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunun çok kısa süre içinde duyurulacağını söyledi.Moskova'da düzenlenen 13. Yüksek Güvenlik Yetkilileri Buluşması'nda konuşan Lavrov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/israil-iranin-nukleer-tesislerine-saldiri-hazirligi-yaptigini-trump-yonetimine-bildirdi-1096580787.html
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rusya, batı, ukrayna, nato, sergey lavrov
rusya, batı, ukrayna, nato, sergey lavrov

Lavrov: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu çok kısa süre içinde duyurulacak

11:06 28.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinForeign Minister Sergey Lavrov at the conference "Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples" in Moscow.
Foreign Minister Sergey Lavrov at the conference Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples in Moscow. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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Lavrov, Rusya ve Ukrayna'yı 3 yıl aradan sonra ilk kez masaya oturtan İstanbul'daki müzakerelerin ikinci turunun yakında kamuoyuna ilan edileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilki 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turunun çok kısa süre içinde duyurulacağını söyledi.

Moskova'da düzenlenen 13. Yüksek Güvenlik Yetkilileri Buluşması'nda konuşan Lavrov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu çok kısa süre içinde duyurulacak.
Rusya, İstanbul'da Ukrayna'yla yaptığı görüşmede, ayrımcı yasaların kaldırılmasını ısrar etti ve bir sonraki turda da bunu yapmaya devam edecek.
Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan bir statüye geri dönmesi, Rusya'nın çatışmanın çözümüyle ilgili şartlarından biri.
Barışın sürdürülebilirliği, Batı'nın yıkıcı uygulamaları dayatmayı bırakmasının mümkün olup olmadığına bağlı.
Batı, çatışmalarda ülkelerin egemen eşitliği ilkesini hiçbir zaman esas almadı.
Batı, kendisinin münhasır olduğuna inanarak BM Şartı'nın ilkelerini seçici bir biçimde uyguluyor.
Rusya, sınırlarındaki NATO askeri varlığının arttığını endişeyle gözlemliyor.
Batı'nın büyük güçler arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu tezi gerçeklikle örtüşmüyor, Rusya ile Çin arasındaki işbirliği bunun örneğidir.
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