Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu çok kısa süre içinde duyurulacak.

Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu çok kısa süre içinde duyurulacak.

Rusya, İstanbul'da Ukrayna'yla yaptığı görüşmede, ayrımcı yasaların kaldırılmasını ısrar etti ve bir sonraki turda da bunu yapmaya devam edecek.

Rusya, İstanbul'da Ukrayna'yla yaptığı görüşmede, ayrımcı yasaların kaldırılmasını ısrar etti ve bir sonraki turda da bunu yapmaya devam edecek.

Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan bir statüye geri dönmesi, Rusya'nın çatışmanın çözümüyle ilgili şartlarından biri.

Ukrayna'nın tarafsız, bağlantısız ve nükleer olmayan bir statüye geri dönmesi, Rusya'nın çatışmanın çözümüyle ilgili şartlarından biri.

Barışın sürdürülebilirliği, Batı'nın yıkıcı uygulamaları dayatmayı bırakmasının mümkün olup olmadığına bağlı.

Barışın sürdürülebilirliği, Batı'nın yıkıcı uygulamaları dayatmayı bırakmasının mümkün olup olmadığına bağlı.

Batı, çatışmalarda ülkelerin egemen eşitliği ilkesini hiçbir zaman esas almadı.

Batı, çatışmalarda ülkelerin egemen eşitliği ilkesini hiçbir zaman esas almadı.

Batı, kendisinin münhasır olduğuna inanarak BM Şartı'nın ilkelerini seçici bir biçimde uyguluyor.

Batı, kendisinin münhasır olduğuna inanarak BM Şartı'nın ilkelerini seçici bir biçimde uyguluyor.

Rusya, sınırlarındaki NATO askeri varlığının arttığını endişeyle gözlemliyor.

Rusya, sınırlarındaki NATO askeri varlığının arttığını endişeyle gözlemliyor.