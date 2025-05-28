https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-uc-saat-icinde-112-ukrayna-iha-imha-etti-1096574373.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri üç saat içinde 112 Ukrayna İHA imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri üç saat içinde 112 Ukrayna İHA imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından üç saatte 112 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu İHA'lardan 59 tanesinin Bryansk... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T02:22+0300
2025-05-28T02:22+0300
2025-05-28T02:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
bryansk
tula
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin üç saat içinde 112 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “27 Mayıs günü Moskova saatiyle 21:00‘den 28 Mayıs günü Moskova saatiyle 00:00’a kadar, görevli hava savunma güçleri 112 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracını imha etti ve önledi” denildi.Aynı zamanda bunlardan 59'u Bryansk bölgesinde düşürüldü. Bunun dışında, Belgorod bölgesinde 19, Tula bölgesinde 13, Kursk'ta 10, Orel bölgesinde 8, Kaluga bölgesinde 3 İHA imha edildi.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere neredeyse her gün İHA'larla saldırmaya çalışıyor. Hava savunma güçleri düşman uçaklarına karşı önlem alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-rus-sinir-muhafizlarinin-bayramini-kutladi-1096573502.html
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rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bryansk, tula, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), bryansk, tula, ukrayna
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma güçleri üç saat içinde 112 Ukrayna İHA imha etti
02:22 28.05.2025 (güncellendi: 02:23 28.05.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından üç saatte 112 Ukrayna İHA'sının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada söz konusu İHA'lardan 59 tanesinin Bryansk bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin üç saat içinde 112 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “27 Mayıs günü Moskova saatiyle 21:00‘den 28 Mayıs günü Moskova saatiyle 00:00’a kadar, görevli hava savunma güçleri 112 Ukrayna uçak tipi insansız hava aracını imha etti ve önledi” denildi.
Aynı zamanda bunlardan 59'u Bryansk bölgesinde düşürüldü. Bunun dışında, Belgorod bölgesinde 19, Tula bölgesinde 13, Kursk'ta 10, Orel bölgesinde 8, Kaluga bölgesinde 3 İHA imha edildi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedeflere neredeyse her gün İHA'larla saldırmaya çalışıyor. Hava savunma güçleri düşman uçaklarına karşı önlem alıyor.