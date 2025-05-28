https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-rus-sinir-muhafizlarinin-bayramini-kutladi-1096573502.html

Putin Rus sınır muhafızlarının bayramını kutladı

Putin Rus sınır muhafızlarının bayramını kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus sınır muhafızlarının bayramını tebrik ederek Anavatana hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T00:28+0300

2025-05-28T00:28+0300

2025-05-28T00:26+0300

dünya

vladimir putin

rus sınır muhafızları

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

tebrik mesajı

bayram

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sınır muhafızlarını mesleki bayramları dolayısıyla tebrik ederek, göreve bağlılıkları ve Anavatana verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.Rus lider, Sınır Muhafızları Günü münasebetiyle yayınladığı video mesajında, “Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızları Servisi'nin personelini ve sivil çalışanlarını mesleki bayramları olan Sınır Muhafızları Günü dolayısıyla kutluyorum. Gazilere ve hayatlarını Anavatan'ın sınırlarını savunmaya adamış herkese özel şükranlarımı ve en içten dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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vladimir putin, rus sınır muhafızları, rusya federal güvenlik servisi (fsb), tebrik mesajı, bayram