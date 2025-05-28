https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-rus-sinir-muhafizlarinin-bayramini-kutladi-1096573502.html
Putin Rus sınır muhafızlarının bayramını kutladı
Putin Rus sınır muhafızlarının bayramını kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus sınır muhafızlarının bayramını tebrik ederek Anavatana hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T00:28+0300
2025-05-28T00:28+0300
2025-05-28T00:26+0300
dünya
vladimir putin
rus sınır muhafızları
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
tebrik mesajı
bayram
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sınır muhafızlarını mesleki bayramları dolayısıyla tebrik ederek, göreve bağlılıkları ve Anavatana verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.Rus lider, Sınır Muhafızları Günü münasebetiyle yayınladığı video mesajında, “Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızları Servisi'nin personelini ve sivil çalışanlarını mesleki bayramları olan Sınır Muhafızları Günü dolayısıyla kutluyorum. Gazilere ve hayatlarını Anavatan'ın sınırlarını savunmaya adamış herkese özel şükranlarımı ve en içten dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rus sınır muhafızları, rusya federal güvenlik servisi (fsb), tebrik mesajı, bayram
vladimir putin, rus sınır muhafızları, rusya federal güvenlik servisi (fsb), tebrik mesajı, bayram
Putin Rus sınır muhafızlarının bayramını kutladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus sınır muhafızlarının bayramını tebrik ederek Anavatana hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus sınır muhafızlarını mesleki bayramları dolayısıyla tebrik ederek, göreve bağlılıkları ve Anavatana verdikleri hizmetten dolayı teşekkür etti.
Rus lider, Sınır Muhafızları Günü münasebetiyle yayınladığı video mesajında, “Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafızları Servisi'nin personelini ve sivil çalışanlarını mesleki bayramları olan Sınır Muhafızları Günü dolayısıyla kutluyorum. Gazilere ve hayatlarını Anavatan'ın sınırlarını savunmaya adamış herkese özel şükranlarımı ve en içten dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.