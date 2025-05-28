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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disislerine-gore-avrupanin-militarizasyonu-yilin-ifadesi-olabilir-1096583599.html
Rusya Dışişleri’ne göre ‘Avrupa’nın militarizasyonu’ yılın ifadesi olabilir
Rusya Dışişleri’ne göre ‘Avrupa’nın militarizasyonu’ yılın ifadesi olabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev rejimine sağlanan silah türlerine yönelik menzil kısıtlamalarının... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T10:50+0300
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Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupalı politikacıların askeri harcamaları artırma yönündeki açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine, “Avrupa'nın militarizasyonu” ifadesinin arama motorlarında bu yılın ifadesi olarak seçilebileceğini dile getirdi.Avrupalı politikacıların her gün ‘büyük savaştan’ bahsettiğine ve durmadan askeri bütçelerin artırılması ihtiyacını dile getirdiğine dikkat çeken Zaharova, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev rejimine sağlanan silah türlerine yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırılacağı yönünde olan ve “tüm Avrupa'yı” sarsan açıklamasına dikkat çeken Zaharova, bu olasılığın neredeyse bir yıl boyunca tüm ülkelerde uluslararası gündemin en üst sıralarında yer aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil’in Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki tutumunu değiştirmediği yönündeki sözlerine de dikkat çeken Zaharova, şunu ekledi:
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rusya, ukrayna, almanya, avrupa, friedrich merz, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova

Rusya Dışişleri’ne göre ‘Avrupa’nın militarizasyonu’ yılın ifadesi olabilir

10:50 28.05.2025 (güncellendi: 11:15 28.05.2025)
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev rejimine sağlanan silah türlerine yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırılacağı yönünde olan ve “tüm Avrupa'yı” sarsan açıklamasına dikkat çekti.
Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupalı politikacıların askeri harcamaları artırma yönündeki açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine, “Avrupa'nın militarizasyonu” ifadesinin arama motorlarında bu yılın ifadesi olarak seçilebileceğini dile getirdi.
Avrupalı politikacıların her gün ‘büyük savaştan’ bahsettiğine ve durmadan askeri bütçelerin artırılması ihtiyacını dile getirdiğine dikkat çeken Zaharova, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Dolayısıyla ‘militarizasyon’ ve ‘Avrupa'nın militarizasyonu’ ifadelerinin yıl sonunda arama motorlarında, sunucularda, çevrimiçi sözlüklerde yılın ifadesi seçilebilir. Çünkü tüm Batı kardeşliği, tabiri caizse Brüksel altı kardeşliği, bundan bahsediyor. Ama söz konusu olan Avrupa'nın geleceği. Bu konuda nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorlar?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Kiev rejimine sağlanan silah türlerine yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırılacağı yönünde olan ve “tüm Avrupa'yı” sarsan açıklamasına dikkat çeken Zaharova, bu olasılığın neredeyse bir yıl boyunca tüm ülkelerde uluslararası gündemin en üst sıralarında yer aldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu tür açıklamalar, Ukrayna çevresindeki durumun çözüme kavuşturma sürecinde yer alıyor. Bizi ‘çatışma’ kelimesini kullanmaya zorluyorlar. Anladığınız üzere hiç kimse, ne önde gelen Batılı gazeteciler, ne gözlemciler, ne de bu arada Batılı diplomatlar, hiç kimse şu soruya yanıt bulamıyor. Bunu hangi sıfatla söyledi? Almanya lideri olarak mı? Almanya tarihinde bir ilk olarak, onaylanma prosedüründen iki kez geçmek zorunda kaldıktan sonra kendini kanıtlaması gereken bir siyasi figür olarak mı? Bunu kazara mı söyledi? Bu bir hata mıydı yoksa yine durumu saptırmak, kafa karıştırmak ve benzeri şeyler için başvurdukları bilgi kaosu mu?
Almanya Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil’in Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariki konusundaki tutumunu değiştirmediği yönündeki sözlerine de dikkat çeken Zaharova, şunu ekledi:
Bu ne? Nedir bu? Tam olarak nedir? Yoksa bu, Almanya’da bir iç siyasi mücadele mi? Sırf siyasi puan kazanmak için tabiri caizse mantığa tamamen karşı çıkmak mı?
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