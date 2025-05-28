Rusya Dışişleri’ne göre ‘Avrupa’nın militarizasyonu’ yılın ifadesi olabilir

Bu tür açıklamalar, Ukrayna çevresindeki durumun çözüme kavuşturma sürecinde yer alıyor. Bizi ‘çatışma’ kelimesini kullanmaya zorluyorlar. Anladığınız üzere hiç kimse, ne önde gelen Batılı gazeteciler, ne gözlemciler, ne de bu arada Batılı diplomatlar, hiç kimse şu soruya yanıt bulamıyor. Bunu hangi sıfatla söyledi? Almanya lideri olarak mı? Almanya tarihinde bir ilk olarak, onaylanma prosedüründen iki kez geçmek zorunda kaldıktan sonra kendini kanıtlaması gereken bir siyasi figür olarak mı? Bunu kazara mı söyledi? Bu bir hata mıydı yoksa yine durumu saptırmak, kafa karıştırmak ve benzeri şeyler için başvurdukları bilgi kaosu mu?