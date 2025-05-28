https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abdden-abye-polonya-secim-hilelerine-iliskin-brifing-talebi-1096581674.html
ABD’den AB’ye Polonya seçim hilelerine ilişkin brifing talebi
ABD’den AB’ye Polonya seçim hilelerine ilişkin brifing talebi
Sputnik Türkiye
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Avrupa Komisyonu'ndan Polonya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırılmış olabileceği... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T10:26+0300
2025-05-28T10:26+0300
2025-05-28T10:23+0300
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avrupa birliği
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abd temsilciler meclisi
george soros
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
donald tusk
ursula von der leyen
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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Polonya’da Başbakan Donald Tusk liderliğindeki iktidar koalisyonu Avrupa Birliği’nin (AB) desteğini alarak sistematik olarak demokratik süreçleri ihlal etmekle suçladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, “Yaşanan olaylar aynı zamanda Polonya'nın demokratik kurumlarının bütünlüğü ve AB'nin adil seçimlerin sağlanmasındaki rolü konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bu endişeleri gidermek üzere sorulara cevap verecek bir brifing talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.ABD Temsilciler Meclisi, Polonya Başbakan Donald Tusk liderliğindeki iktidar koalisyonuna yönelik, AB'nin de zımni desteğiyle, 2025 başkanlık seçimleri öncesinde demokratik usulleri ve hukukun üstünlüğünü sistematik olarak ihlal ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyor.Temel iddialar, özellikle George Soros ve ABD Demokrat Partisi ile bağlantılı yapılardan gelen yabancı fonların iktidar koalisyonunun adayını yasadışı bir şekilde desteklemek için kullanılmasıyla ilgili. Mahkeme kararlarına rağmen muhalefet partisi PiS'in devlet tarafından finanse edilmesinin kasıtlı olarak engellendiği de belirtiliyor.Temsilciler Meclisi üyelerinin mektubunda, derhal yanıt verilmesi gerektiğine inandıkları bir dizi soruya yer veriliyor. Bunun, AB'nin demokratik değerlerin savunucusu olarak güvenilirliğine zarar verebilecek çifte standartların önlenmesine yardımcı olacağına inanıyorlar.Polonya'da 18 Mayıs 2025 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılmıştı. Adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanamamıştı. Bu nedenle ülkede 1 Haziran 2025'te ikinci tur yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/ukrayna-terore-devam-ediyor-rusya-bolgelerinde-gece-296-iha-dusuruldu-1096579615.html
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abd, avrupa birliği, polonya, abd temsilciler meclisi, george soros, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, donald tusk, ursula von der leyen
abd, avrupa birliği, polonya, abd temsilciler meclisi, george soros, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, donald tusk, ursula von der leyen
ABD’den AB’ye Polonya seçim hilelerine ilişkin brifing talebi
ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Avrupa Komisyonu'ndan Polonya'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırılmış olabileceği yönündeki haberlerle ilgili bir brifing düzenlemesini talep etti.
ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi üyeleri, Polonya’da Başbakan Donald Tusk liderliğindeki iktidar koalisyonu Avrupa Birliği’nin (AB) desteğini alarak sistematik olarak demokratik süreçleri ihlal etmekle suçladı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, “Yaşanan olaylar aynı zamanda Polonya'nın demokratik kurumlarının bütünlüğü ve AB'nin adil seçimlerin sağlanmasındaki rolü konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Bu endişeleri gidermek üzere sorulara cevap verecek bir brifing talep ediyoruz” ifadesine yer verildi.
ABD Temsilciler Meclisi, Polonya Başbakan Donald Tusk liderliğindeki iktidar koalisyonuna yönelik, AB'nin de zımni desteğiyle, 2025 başkanlık seçimleri öncesinde demokratik usulleri ve hukukun üstünlüğünü sistematik olarak ihlal ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyor.
Temel iddialar, özellikle George Soros ve ABD Demokrat Partisi ile bağlantılı yapılardan gelen yabancı fonların iktidar koalisyonunun adayını yasadışı bir şekilde desteklemek için kullanılmasıyla ilgili. Mahkeme kararlarına rağmen muhalefet partisi PiS'in devlet tarafından finanse edilmesinin kasıtlı olarak engellendiği de belirtiliyor.
Temsilciler Meclisi üyelerinin mektubunda, derhal yanıt verilmesi gerektiğine inandıkları bir dizi soruya yer veriliyor. Bunun, AB'nin demokratik değerlerin savunucusu olarak güvenilirliğine zarar verebilecek çifte standartların önlenmesine yardımcı olacağına inanıyorlar.
Polonya'da 18 Mayıs 2025 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılmıştı. Adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50'sinden fazlasını kazanamamıştı. Bu nedenle ülkede 1 Haziran 2025'te ikinci tur yapılacak.