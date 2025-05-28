https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rubio-ile-telefonda-gorustu-1096606496.html

Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü

Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T22:02+0300

2025-05-28T22:02+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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rusya dışişleri bakanlığı

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rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü belirtildi.Açıklamada, Lavrov’un Rubio'ya Moskova ve Kiev arasında yeni müzakere turuna ilişkin hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği belirtilerek, “Lavrov, Rubio'ya 19 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaların uygulanma süreci ve Rus tarafının İstanbul'da yapılacak bir sonraki doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri turu için hazırladığı somut öneriler hakkında bilgi verdi” denildi.Rubio’nun ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın çözümü için iki tarafın pozisyonlarının yakınlaşmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.Görüşmede ayrıca, ikili gündemin güncel konuları da ele alındığı ve tarafların Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun sürdürülmesi konusunda karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html

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sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, rusya, ukrayna, abd