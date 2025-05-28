https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rubio-ile-telefonda-gorustu-1096606496.html
Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü
Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T22:02+0300
2025-05-28T22:02+0300
2025-05-28T22:05+0300
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sergey lavrov
marco rubio
telefon görüşmesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü belirtildi.Açıklamada, Lavrov’un Rubio'ya Moskova ve Kiev arasında yeni müzakere turuna ilişkin hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği belirtilerek, “Lavrov, Rubio'ya 19 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaların uygulanma süreci ve Rus tarafının İstanbul'da yapılacak bir sonraki doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri turu için hazırladığı somut öneriler hakkında bilgi verdi” denildi.Rubio’nun ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın çözümü için iki tarafın pozisyonlarının yakınlaşmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.Görüşmede ayrıca, ikili gündemin güncel konuları da ele alındığı ve tarafların Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun sürdürülmesi konusunda karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html
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sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, rusya, ukrayna, abd
sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, rusya, ukrayna, abd
Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü
22:02 28.05.2025 (güncellendi: 22:05 28.05.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Lavrov’un Rubio'ya Moskova ve Kiev arasında yeni müzakere turuna ilişkin hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği belirtilerek, “Lavrov, Rubio'ya 19 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaların uygulanma süreci ve Rus tarafının İstanbul'da yapılacak bir sonraki doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri turu için hazırladığı somut öneriler hakkında bilgi verdi” denildi.
Rubio’nun ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın çözümü için iki tarafın pozisyonlarının yakınlaşmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Görüşmede ayrıca, ikili gündemin güncel konuları da ele alındığı ve tarafların Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun sürdürülmesi konusunda karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.