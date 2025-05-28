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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rubio-ile-telefonda-gorustu-1096606496.html
Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü
Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T22:02+0300
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sergey lavrov
marco rubio
telefon görüşmesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü belirtildi.Açıklamada, Lavrov’un Rubio'ya Moskova ve Kiev arasında yeni müzakere turuna ilişkin hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği belirtilerek, “Lavrov, Rubio'ya 19 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaların uygulanma süreci ve Rus tarafının İstanbul'da yapılacak bir sonraki doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri turu için hazırladığı somut öneriler hakkında bilgi verdi” denildi.Rubio’nun ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın çözümü için iki tarafın pozisyonlarının yakınlaşmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.Görüşmede ayrıca, ikili gündemin güncel konuları da ele alındığı ve tarafların Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun sürdürülmesi konusunda karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html
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sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, rusya, ukrayna, abd
sergey lavrov, marco rubio, telefon görüşmesi, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, rusya, ukrayna, abd

Lavrov, Rubio ile telefonda görüştü

22:02 28.05.2025 (güncellendi: 22:05 28.05.2025)
© Sputnik / montagem de fotosO secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov
O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / montagem de fotos
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un Rubio ile telefonda görüştüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Lavrov’un Rubio'ya Moskova ve Kiev arasında yeni müzakere turuna ilişkin hazırlıklarla ilgili bilgi verdiği belirtilerek, “Lavrov, Rubio'ya 19 Mayıs'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan anlaşmaların uygulanma süreci ve Rus tarafının İstanbul'da yapılacak bir sonraki doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri turu için hazırladığı somut öneriler hakkında bilgi verdi” denildi.
Rubio’nun ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafın çözümü için iki tarafın pozisyonlarının yakınlaşmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Görüşmede ayrıca, ikili gündemin güncel konuları da ele alındığı ve tarafların Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları arasında yapıcı ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğun sürdürülmesi konusunda karşılıklı niyetlerini teyit ettikleri vurgulandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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Lavrov: Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeler 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak
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