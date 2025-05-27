https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-kiev-bazi-avrupali-ulkelerin-destegiyle-provokatif-adimlar-atiyor-1096551476.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle provokatif adımlar atıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle provokatif adımlar atıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bazı Avrupalı ülkelerin desteğiyle müzakereleri bozmaya yönelik bir dizi provokatif eylemde bulunduğunu vurguladı. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T12:16+0300

2025-05-27T12:16+0300

2025-05-27T13:32+0300

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20 Mayıs'tan 27 Mayıs sabahına kadar 2 bin 331 Ukrayna İHA'sının imha edildiğini bildiren bakanlık, bunların 1.465'inin özel askeri harekat bölgesi dışında vurulduğunu kaydetti.Açıklamada, Ukrayna İHA'larının yoğun saldırılarına yanıt olarak Rus ordusunun sadece Ukrayna’nın askeri-endüstriyel tesislerini ve işletmelerini vurduğunun altı çizildi.Bakanlık, aşağıdaki maddelere özellikle vurgu yaptı:- Rusya, Ukrayna'nın topraklarına yönelik gerçekleştirdiği eşi benzeri görülmemiş ve son zamanlarda önemli ölçüde artış gösteren İHA saldırılarına yanıt veriyor. - Rusya sadece söz konusu saldırılarla bağlantılı olan hedefleri vuruyor. Bunlar İHA üretim atölyeleri, depolar, füzeler vb. olabilir.- Ukrayna ise Rusya'nın aksine sivil hedeflere saldırıyor ve bunun sonucunda siviller zarar görüyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın son günlerde askeri tesislere ve Ukrayna savunma sanayi işletmelerine yönelik saldırılara ilişkin önemli açıklamaları:- 20 Mayıs - Jitomir Bölgesi'ndeki Ozernoye Havaalanı'nın altyapı tesisleri, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki mühimmat, askeri-teknik teçhizat ve yakıt depoları vuruldu.-- 21 Mayıs'ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Sumi Bölgesi'ndeki mekanize tugayının geçici konuşlanma noktası ve füze ve topçu silah deposu ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktası, ayrıca DHC’deki Svyatogorsak yerleşim bölgesinde yabancı paralı askerler için geçici konuşlanma noktası, Harkov Bölgesi'ndeki Harkov Harekat-Taktik Grubu'nun mühimmat deposu vuruldu.- 22 Mayıs'ta Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın bir savunma sanayi işletmesine (Pavlograd Kimya Fabrikası, Dnepropetrovsk Bölgesi), bir uçak tamir ünitesine, askeri havaalanı altyapı tesislerine, Krivoy Rog ve Nikolaev bölgelerindeki hava savunma radar istasyonlarına ve Harkov Bölgesi'ndeki yabancı paralı askerler için geçici bir konuşlanma noktasına hassas güdümlü silahlarla saldırılar düzenledi.İskender M taktik füze sistemi mürettebatı, Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Ordzhonikidze yerleşim yerinde çok işlevli AN/MPQ-65 radar istasyonunu, bir savaş kontrol aracını ve iki Patriot uçaksavar füze sistemi fırlatıcısını imha etti.- 23 Mayıs'ta, yüksek hassasiyetli kara tabanlı silahlarla Odessa Limanı'ndaki askeri teçhizat ve mühimmat içeren konteynerlerin boşaltıldığı yer ve depoya toplu füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda, insansız hava araçları, insansız botlar ve mühimmat içeren yaklaşık 100 konteyner imha edildi.Zaporojye Bölgesi'ndeki Kisliçevata Havaalanı’nda, Kirovograd Bölgesi'ndeki Kanatovo Havaalanı’nda insansız hava araçlarına yönelik saldırı eğitim tesisleri ve altyapı tesisleri ile Harkov Bölgesi'ndeki Volçansk taktik grubuna ait mühimmat depoları vuruldu.- 24 Mayıs'ta, füze silahları ve saldırı maksatlı insansız hava araçları üreten Ukrayna’nın askeri-endüstriyel işletmesine, bir radyo-teknik keşif merkezine ve Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) Kiev Bölgesi'ndeki bir havacılık merkezine, ayrıca Odessa Bölgesi'ndeki Çernomorsk yerleşim yerindeki ‘Güney’ Özel Harekat Merkezi'nin geçici konuşlanma noktasına ve Harkov Bölgesi'nin İzyum yerleşiminin yakınında 3. Azov Saldırı Tugayı’nın geçici konuşlanma noktasına karşı yüksek hassasiyetli kara tabanlı silahlar ve insansız hava araçları kullanılarak büyük bir saldırı gerçekleştirildi.Ayrıca Kiev Bölgesi'nde ABD yapımı bir Patriot uçaksavar füze sisteminin mevzileri de vuruldu.-- 25 Mayıs'ta, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için füze silah bileşenleri, radyo elektroniği, patlayıcılar, roket yakıtı ve saldırı İHA'ları üreten Ukrayna askeri-sanayi kompleksi işletmelerine (Jitomir’deki ‘Luç’ Radyo Ekipmanları Onarım Tesisi; Jitomor Bölgesi’ndeki SPETSOBORONMASH; Çernigov Bölgesi’ndeki Rapid Fabrikası, Çernigov Radyo Cihazları Fabirka, ‘Tehaviakom’ Bilim ve Prodüksiyon Şirketi; Sumi Bölgesi’nin Konotop şehrindeki ‘Aviakon’ Uçak Onarım Fabrikası; Hmelnitskiy Bölgesi’ndeki Krasilov Agrega Fabrika; Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki Pavlograd Kimya Fabrikası; Ternopol Bölgesi’ndeki Promin Bilim ve Araştırma Merkezi’ne ait ‘Luç’ Fabrikası; Kiev Bölgesi’ndeki NPP Aerotehnika-MTL Radyoelektronik Sanayi İşletmesi, ‘Luç’ Tasarım Bürosu; Odessa Uçak Fabrikası; Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki İHA geliştirme ve üretim işletmesi ‘Deviro’; Harkov Bölgesi’ndeki ‘Çuguyev’ uçak onarım fabrikası) yönelik uzun menzilli hassas silahlar ve saldırı İHA'ları ile büyük bir saldırı gerçekleştirildi.Ayrıca Kiev Bölgesi’ndeki radyo ve radyo-teknik keşif merkezleri; Sumi, Nikolayev, Çernigov, Harkov ve Kiev bölgelerindeki İHA üretim üniteleri, saldırı İHA'ları için patlayıcı ve mühimmat imalathaneleri, Kiev Bölgesi’ndeki Gogolev hava üssündeki İHA üretim tesisleri ve kontrol noktaları da vuruldu.Ayrıca Kiev Bölgesi’ndeki radyo-teknik keşif ve uydu iletişim merkezleri, Nikolayev Bölgesi’ndeki bir savaş botu park alanı ve insansız botların montajı atölyesi, Odessa Bölgesi’ndeki Şkolnıy hava üssü ile ve Harkov Bölgesi’ndeki Vişnyovoye hava üssündeki altyapı tesisleri vuruldu.- 26 Mayıs'ta uzun menzilli hassas silahlar ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla yapılan büyük bir saldırı sonucunda, Hmelnitskiy Bölgesi’ndeki Starokonstantinov hava üssünün altyapı tesisleri, Harkov Bölgesi’ndeki ve Donetks Halk Cumrhuriyeti’ndeki iki ağır mekanize tugayın mühimmat depoları, Odessa Bölgesi’ndeki S-300 uçaksavar füze sisteminin kontrol noktası ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri özel harekat birliklerinin geçici konuşlanma noktası imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/ukrayna-ordusu-rusya-sinirindan-sumiye-giden-karayolunda-kontrolu-yitirdi-1096544704.html

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