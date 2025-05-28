https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/malezya-krali-agustosta-rusyayi-ziyaret-edebilir-1096575463.html

Malezya Kralı Ağustos'ta Rusya'yı ziyaret edebilir

Malezya Kralı Ağustos'ta Rusya'yı ziyaret edebilir

Sputnik Türkiye

Malezya Parlamentosu Senato Başkan Yardımcısı Nur Jazlan Mohamed, Malezya Kralı Sultan İbrahim'in Ağustos ayında Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T05:01+0300

2025-05-28T05:01+0300

2025-05-28T05:01+0300

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Malezya Parlamentosu Senato Başkan Yardımcısı Nur Jazlan Mohamed, Malezya Kralı Sultan İbrahim'in Ağustos ayında Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirebileceğini açıkladı.Bakanlar Kurulu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin ile bir araya gelen Mohamed, “Allah nasip ederse Malezya Kralı Ağustos ayında Rusya'yı ziyaret edecek.” açıklamasında bulundu.Mohamed ayrıca Malezya'nın enerji ve su kaynaklarından sorumlu başbakan yardımcısının da Haziran sonunda Rusya'yı ziyaret edebileceğini sözlerine ekledi.Mayıs ayı ortasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Malezya Başbakanı ile Kremlin'de yaptığı görüşmede Malezya Kralı'nı Rusya'yı ziyaret etmeye davet etmişti.Malezya, dünyadaki ve bölgedeki diğer birçok ülke gibi anayasal bir monarşiyle yönetiliyor ancak dünyada sadece Malezya'da dönüşümlü ve seçimle işbaşına gelen bir monark sistemi uygulanıyor. Malezya Kralı, beş yılda bir, 1963 yılında federal devlet Malezya'nın kuruluşu sırasında eyalet statüsüyle ülkeye katılan sultanlıklardan gelen kalıtsal yöneticiler arasından seçiliyor.Ocak 2024’te, Johor eyaletinin kalıtsal yöneticisi olan Sultan İbrahim İbni El-Merhum Sultan İskender, Malezya’nın yeni kralı olarak yemin etmişti.

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