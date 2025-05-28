https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-tokayev-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1096605290.html
Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, ekonomi ve... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T20:22+0300
2025-05-28T20:22+0300
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kazakistan
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Kremlin basın servisi, Vladimir Putin'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Açıklamada,“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev arasında, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın basın servisinde belirtildiği üzere, devlet başkanları iki ülke arasındaki ilişkilerdeki olumlu dinamikleri değerlendirerek, ikili temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardılar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html
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kremlin, rusya, kazakistan, vladimir putin, kasım cömert tokayev
kremlin, rusya, kazakistan, vladimir putin, kasım cömert tokayev
Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
20:22 28.05.2025 (güncellendi: 20:31 28.05.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı.
Kremlin basın servisi, Vladimir Putin'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Açıklamada,“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev arasında, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın basın servisinde belirtildiği üzere, devlet başkanları iki ülke arasındaki ilişkilerdeki olumlu dinamikleri değerlendirerek, ikili temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardılar.