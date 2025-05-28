https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-tokayev-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1096605290.html

Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, ekonomi ve... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T20:22+0300

2025-05-28T20:22+0300

2025-05-28T20:31+0300

dünya

kremlin

rusya

kazakistan

vladimir putin

kasım cömert tokayev

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Kremlin basın servisi, Vladimir Putin'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Açıklamada,“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev arasında, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın basın servisinde belirtildiği üzere, devlet başkanları iki ülke arasındaki ilişkilerdeki olumlu dinamikleri değerlendirerek, ikili temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardılar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html

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kremlin, rusya, kazakistan, vladimir putin, kasım cömert tokayev