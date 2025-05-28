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Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, ekonomi ve... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T20:22+0300
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rusya
kazakistan
vladimir putin
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Kremlin basın servisi, Vladimir Putin'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Açıklamada,“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev arasında, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın basın servisinde belirtildiği üzere, devlet başkanları iki ülke arasındaki ilişkilerdeki olumlu dinamikleri değerlendirerek, ikili temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardılar.
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kremlin, rusya, kazakistan, vladimir putin, kasım cömert tokayev
kremlin, rusya, kazakistan, vladimir putin, kasım cömert tokayev

Putin, Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

20:22 28.05.2025 (güncellendi: 20:31 28.05.2025)
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Moskova'da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konular ele alındı.
Kremlin basın servisi, Vladimir Putin'in Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Açıklamada,“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev arasında, ticaret, ekonomi ve enerji alanlarında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesine yönelik güncel konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın basın servisinde belirtildiği üzere, devlet başkanları iki ülke arasındaki ilişkilerdeki olumlu dinamikleri değerlendirerek, ikili temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardılar.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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