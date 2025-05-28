https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/peskov-merzin-aciklamalari-savas-kiskirticiligi-ve-ukraynalilari-savasmaya-devam-etmeye-zorlama-1096598935.html

Peskov: Merz'in açıklamaları, savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam etmeye zorlama girişimidir

Peskov: Merz'in açıklamaları, savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam etmeye zorlama girişimidir

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Merz'in uzun menzilli füzeler konusundaki açıklamalarının savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T15:50+0300

2025-05-28T15:50+0300

2025-05-28T16:17+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin'e demecinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in uzun menzilli füzeler konusunda yaptığı açıklamaların savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya zorlama girişimleri olduğunu ifade etti.Peskov, Berlin'in kışkırtıcı eylemlerine rağmen Moskova'nın Ukrayna çözüm sürecinin devam edebileceğini umduğunu söyledi ve müzakerelerin ikinci turu için İstanbul'u işaret etti.İstanbul'un Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turu için olası bir yer olarak değerlendirildiğini söyleyen Peskov, gazetecilerden gelen ilgili soruya, "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi."Merz, Ukrayna'nın artık uzun menzilli silahlara ilişkin herhangi bir kısıtlaması olmadığını bir kez daha teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'da uzun menzilli füzelerin üretimini finanse edeceğini, Ukrayna’nın böylece bu uzun menzilli füzeleri kendi toprakları dışında, gerekli gördüğü yerlere kullanabileceğini açıkladı" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, almanya, friedrich merz, taurus, ukrayna, berlin