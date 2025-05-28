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Peskov: Merz'in açıklamaları, savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam etmeye zorlama girişimidir
Peskov: Merz'in açıklamaları, savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam etmeye zorlama girişimidir
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Merz'in uzun menzilli füzeler konusundaki açıklamalarının savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T15:50+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin'e demecinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in uzun menzilli füzeler konusunda yaptığı açıklamaların savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya zorlama girişimleri olduğunu ifade etti.Peskov, Berlin'in kışkırtıcı eylemlerine rağmen Moskova'nın Ukrayna çözüm sürecinin devam edebileceğini umduğunu söyledi ve müzakerelerin ikinci turu için İstanbul'u işaret etti.İstanbul'un Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turu için olası bir yer olarak değerlendirildiğini söyleyen Peskov, gazetecilerden gelen ilgili soruya, "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi."Merz, Ukrayna'nın artık uzun menzilli silahlara ilişkin herhangi bir kısıtlaması olmadığını bir kez daha teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'da uzun menzilli füzelerin üretimini finanse edeceğini, Ukrayna’nın böylece bu uzun menzilli füzeleri kendi toprakları dışında, gerekli gördüğü yerlere kullanabileceğini açıkladı" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, almanya, friedrich merz, taurus, ukrayna, berlin
rusya, kremlin, dmitriy peskov, almanya, friedrich merz, taurus, ukrayna, berlin

Peskov: Merz'in açıklamaları, savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam etmeye zorlama girişimidir

15:50 28.05.2025 (güncellendi: 16:17 28.05.2025)
© AP Photo / South Korea Defense MinistryTên lửa Taurus
Tên lửa Taurus - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Almanya Başbakanı Merz'in uzun menzilli füzeler konusundaki açıklamalarının savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya devam etmeye zorlama girişimi olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazeteci Pavel Zarubin'e demecinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in uzun menzilli füzeler konusunda yaptığı açıklamaların savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya zorlama girişimleri olduğunu ifade etti.
Peskov, Berlin'in kışkırtıcı eylemlerine rağmen Moskova'nın Ukrayna çözüm sürecinin devam edebileceğini umduğunu söyledi ve müzakerelerin ikinci turu için İstanbul'u işaret etti.
İstanbul'un Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turu için olası bir yer olarak değerlendirildiğini söyleyen Peskov, gazetecilerden gelen ilgili soruya, "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi.
"Merz, Ukrayna'nın artık uzun menzilli silahlara ilişkin herhangi bir kısıtlaması olmadığını bir kez daha teyit etmekle kalmadı, aynı zamanda Zelenskiy ile düzenlediği basın toplantısında, Almanya'nın Ukrayna'da uzun menzilli füzelerin üretimini finanse edeceğini, Ukrayna’nın böylece bu uzun menzilli füzeleri kendi toprakları dışında, gerekli gördüğü yerlere kullanabileceğini açıkladı" diyen Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu durumda, Almanya'nın Fransa ile ileriye dönük savaşı kışkırtmada şampiyonluk için nasıl yarıştığını görüyoruz. Tüm bu eylemler, doğal olarak barış çabalarını engelliyor. Bu tür kışkırtıcı eylemlere ve tüm engellere rağmen, çözüm sürecine devam etmemizin, ikinci bir müzakere turu yapmamızın, mutabakat, üzerinde anlaşılan taslak mutabakat alışverişinde bulunmamızın hala mümkün olacağını umuyoruz. Ne yazık ki, Almanya'nın bu eylemlerini başka bir şekilde nitelendirmek imkansız.

Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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