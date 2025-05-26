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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html
Merz: Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdı
Merz: Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdı
Sputnik Türkiye
Ukrayna'daki çatışmaların sürmesinden yana olan Almanya'da Başbakan Merz, müttefikleriyle birlikte Kiev'e uygulanan silah menzili kısıtlamalarını... 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T15:29+0300
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ifade etti.Başkent Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Merz, Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.Almanya ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menziline ilişkin kısıtlamaların artık bulunmadığını söyleyen Merz, şu ifadeleri kullandı:'Artık Ukrayna, Rusya'ya saldırarak da kendini savunabilir'Merz, bu durumun Ukrayna'nın artık kendini savunabileceği, örneğin bunu Rusya'daki askeri tesislere saldırarak da yapabileceği anlamına geldiğini öne sürüp "Kısa süre önceye kadar Kiev bunu yapamıyordu ve kısa süre önceye kadar çok nadir istisnalar haricinde bunu yapmıyordu. Artık bunu yapabilir" dedi.
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abd, avrupa, almanya, ukrayna, i̇ngiltere, fransa, rusya, friedrich merz, silah sevkiyatı, menzil

Merz: Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdı

15:29 26.05.2025 (güncellendi: 15:30 26.05.2025)
© AP Photo / Markus SchreiberFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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Ukrayna'daki çatışmaların sürmesinden yana olan Almanya'da Başbakan Merz, müttefikleriyle birlikte Kiev'e uygulanan silah menzili kısıtlamalarını kaldırdıklarını belirtti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ifade etti.

Başkent Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Merz, Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Almanya ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menziline ilişkin kısıtlamaların artık bulunmadığını söyleyen Merz, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menziliyle ilgili hiçbir kısıtlama bulunmuyor. Ne İngiliz, ne Fransızlar, ne de bizim tarafımızdan. Amerikanlar tarafından da yok."

'Artık Ukrayna, Rusya'ya saldırarak da kendini savunabilir'

Merz, bu durumun Ukrayna'nın artık kendini savunabileceği, örneğin bunu Rusya'daki askeri tesislere saldırarak da yapabileceği anlamına geldiğini öne sürüp "Kısa süre önceye kadar Kiev bunu yapamıyordu ve kısa süre önceye kadar çok nadir istisnalar haricinde bunu yapmıyordu. Artık bunu yapabilir" dedi.
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