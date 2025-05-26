https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html

Merz: Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdı

Merz: Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'daki çatışmaların sürmesinden yana olan Almanya'da Başbakan Merz, müttefikleriyle birlikte Kiev'e uygulanan silah menzili kısıtlamalarını... 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T15:29+0300

2025-05-26T15:29+0300

2025-05-26T15:30+0300

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamalarını kaldırdığını ifade etti.Başkent Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Merz, Ukrayna'ya silah sevkiyatıyla ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.Almanya ve müttefikleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menziline ilişkin kısıtlamaların artık bulunmadığını söyleyen Merz, şu ifadeleri kullandı:'Artık Ukrayna, Rusya'ya saldırarak da kendini savunabilir'Merz, bu durumun Ukrayna'nın artık kendini savunabileceği, örneğin bunu Rusya'daki askeri tesislere saldırarak da yapabileceği anlamına geldiğini öne sürüp "Kısa süre önceye kadar Kiev bunu yapamıyordu ve kısa süre önceye kadar çok nadir istisnalar haricinde bunu yapmıyordu. Artık bunu yapabilir" dedi.

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abd, avrupa, almanya, ukrayna, i̇ngiltere, fransa, rusya, friedrich merz, silah sevkiyatı, menzil