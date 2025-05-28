https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/otomobil-devi-11-milyon-araci-geri-cagiriyor-1096602884.html

Otomobil devi 1.1 milyon aracı geri çağırıyor

Otomobil devi 1.1 milyon aracı geri çağırıyor

Sputnik Türkiye

Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle 1.1 milyon aracı geri çağırıyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T18:15+0300

2025-05-28T18:15+0300

2025-05-28T18:15+0300

ekonomi̇

ford motor

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ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdı. Geri çağırmadan etkilenen araç sayısı ise 1 milyon 75 bin 299 olarak açıklandı. Çarpma riskini artırıyorBir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.

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ford motor