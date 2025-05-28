https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/otomobil-devi-11-milyon-araci-geri-cagiriyor-1096602884.html
Otomobil devi 1.1 milyon aracı geri çağırıyor
Otomobil devi 1.1 milyon aracı geri çağırıyor
Sputnik Türkiye
Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle 1.1 milyon aracı geri çağırıyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T18:15+0300
2025-05-28T18:15+0300
2025-05-28T18:15+0300
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ford motor
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ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdı. Geri çağırmadan etkilenen araç sayısı ise 1 milyon 75 bin 299 olarak açıklandı. Çarpma riskini artırıyorBir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/unlu-araba-markasinin-413-bin-araci-arizali-cikti-hepsini-geri-cagirdi-1096033257.html
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ford motor
Otomobil devi 1.1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle 1.1 milyon aracı geri çağırıyor.
ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, geri görüş kamera sistemindeki yazılım sorunu nedeniyle 2021-2025 yıllarında üretilen belirli modeldeki araçlarını geri çağırdı. Geri çağırmadan etkilenen araç sayısı ise 1 milyon 75 bin 299 olarak açıklandı.
Bir yazılım hatasının, araç geri vitesteyken arka görüş kamerası görüntüsünün gecikmesine, donmasına veya görüntülenmemesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, bunun sürücünün görüşünü azaltarak çarpışma riskini artırabileceği kaydedildi.
Söz konusu yazılımın bayiler tarafından uzaktan ücretsiz olarak güncelleneceği bildirilen açıklamada, araç sahiplerinin güvenlik riski konusunda bilgilendirileceği ifade edildi.