https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/mhp-genel-baskani-bahceli-ve-tbmm-baskani-kurtulmus-bir-araya-geldi-1096593820.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve TBMM Başkanı Kurtulmuş bir araya geldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve TBMM Başkanı Kurtulmuş bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalar sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T13:51+0300
2025-05-28T13:51+0300
2025-05-28T13:51+0300
türki̇ye
mhp
numan kurtulmuş
tbmm
dem parti
pkk fesih kararı
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PKK'nın fesih kararının ardından terörsüz Türkiye sürecine dair görüşmeler de TBMM'de sürüyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin ardından Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında oldu. Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulundukGörüşme sonrasında açıklamalar da bulunan Kurtulmuş, Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi bir öncülük yaptığını söyledi."Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk." diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin milletimizin gözü önüne ve planlanan şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. Bir komisyon oluşturularak sürecin takibi ve kontrolü gerekecek" dedi. Kurtulmuş, "Önümüzdeki sürecin TBMM'nin tarihi sorumluluğu yerine getirerek en güzel şekilde sonuçlandırılması nasip olsun" ifadesini kullandı.MHP Genel Başkanı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti. MHP lideri dün de DEM Parti heyetini kabul etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/mhp-gorusmesi-sonrasi-dem-partiden-ilk-aciklama-son-derece-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-1096552270.html
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mhp, numan kurtulmuş, tbmm, dem parti, pkk fesih kararı
mhp, numan kurtulmuş, tbmm, dem parti, pkk fesih kararı
MHP Genel Başkanı Bahçeli ve TBMM Başkanı Kurtulmuş bir araya geldi
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çalışmalar sürerken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.
PKK'nın fesih kararının ardından terörsüz Türkiye sürecine dair görüşmeler de TBMM'de sürüyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Kurtulmuş, "Sürecin nasıl işleyeceğini konuştuk" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti’nin ardından Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında oldu.
Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk
Görüşme sonrasında açıklamalar da bulunan Kurtulmuş, Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında tarihi bir öncülük yaptığını söyledi.
"Sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk." diyen Kurtulmuş, "Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin milletimizin gözü önüne ve planlanan şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. Bir komisyon oluşturularak sürecin takibi ve kontrolü gerekecek" dedi. Kurtulmuş, "Önümüzdeki sürecin TBMM'nin tarihi sorumluluğu yerine getirerek en güzel şekilde sonuçlandırılması nasip olsun" ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te bir komisyon kurulmasını önermişti. MHP lideri dün de DEM Parti heyetini kabul etmişti.