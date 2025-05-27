https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/mhp-gorusmesi-sonrasi-dem-partiden-ilk-aciklama-son-derece-yapici-bir-atmosferde-gerceklesti-1096552270.html

MHP görüşmesi sonrası DEM Parti'den ilk açıklama: Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti

MHP görüşmesi sonrası DEM Parti'den ilk açıklama: Son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, MHP ile gerçekleşen görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmenin son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğini belirtti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T12:43+0300

2025-05-27T12:43+0300

2025-05-27T12:48+0300

türki̇ye

mhp

dem parti

abdullah öcalan

devlet bahçeli

tuncer bakırhan

tbmm

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DEM Parti heyeti, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bulunduğu MHP heyeti ile bir araya geldi. 40 dakika süren görüşme sonrasında DEM Parti'den yapılan açıklamada, 'görüşme son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti' denilirken, "Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede, Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı" ifadeleri yer aldı. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar ele alındıYapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekillerimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyetimiz MHP ile görüştü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Fethi Yıldız ve Celal Adan’dan oluşan MHP heyetiyle yapılan görüşme 40 dakika sürdü. Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunulan görüşme, son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. Görüşmede ayrıca, Barış ve Demokratik Toplum Çağrısından sonra yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin demokratikleşme süreci, DEM Parti İmralı Heyetinin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ve PKK'nin 12 Mayıs'ta açıkladığı kongre kararları ele alındı. Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis'te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli'nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Heyetimiz bu kapsamda yarın da AK Parti heyetiyle TBMM’de bir araya gelecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/dem-partiden-mhpye-ziyaret-gorusmeye-devlet-bahceli-de-katiliyor-1096547300.html

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