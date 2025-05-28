Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil sağanak yağış bekleniyor, rüzgar fırtına olarak esecek
© AP Photo / Hiro KomaeYağış
© AP Photo / Hiro Komae
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Meteoroloji'nin bugünkü hava tahminlerine göre, hava sıcaklığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, doğu bölgelerinde fırtına olarak esecek. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Malatya, Kayseri, Niğde, Aksaray ve Nevşehir, Ardahan ve Kars, Artvin ile Erzurum'da şiddetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs çarşamba günkü hava tahminlerine göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
İstanbul'un kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yağışların, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu bölgelerinde fırtınaya dikkat
Rüzgarın, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Balıkesir 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İstanbul 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Afyonkarahisar 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli 29°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla 27°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 27°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 26°C – Parçalı ve az bulutlu
Adana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 27°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 26°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ankara 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 24°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Nevşehir 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
Bolu 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Amasya 25°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Erzurum 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 27°C – Parçalı ve az bulutlu
Mardin 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt 32°C – Parçalı ve az bulutlu