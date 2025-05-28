https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-saganak-yagis-bekleniyor-ruzgar-firtina-olarak-esecek-1096575618.html

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil sağanak yağış bekleniyor, rüzgar fırtına olarak esecek

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil sağanak yağış bekleniyor, rüzgar fırtına olarak esecek

Sputnik Türkiye

28 Mayıs hava durumu raporu yayımlandı: İstanbul, Adana, Erzurum ve 12 ilde sağanak bekleniyor. Doğuda fırtına uyarısı yapıldı.

2025-05-28T06:54+0300

2025-05-28T06:54+0300

2025-05-28T06:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs çarşamba günkü hava tahminlerine göre hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.İstanbul'un kuzey ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu bölgelerinde fırtınaya dikkatRüzgarın, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARABalıkesir 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne 26°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul 22°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar 24°C – Parçalı ve az bulutluDenizli 29°C – Parçalı ve az bulutluİzmir 28°C – Parçalı ve az bulutluMuğla 27°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana 27°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya 27°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta 26°C – Parçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara 24°C – Parçalı ve çok bulutluEskişehir 24°C – Parçalı ve az bulutluKonya 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNevşehir 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZBolu 23°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu 24°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 24°C – Parçalı ve çok bulutluZonguldak 23°C – Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 25°C – Parçalı ve çok bulutluRize 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 21°C – Parçalı ve çok bulutluTrabzon 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUErzurum 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 33°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 37°C – Parçalı ve az bulutluGaziantep 27°C – Parçalı ve az bulutluMardin 30°C – Parçalı ve az bulutluSiirt 32°C – Parçalı ve az bulutlu

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