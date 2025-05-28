https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/meshur-kirmizi-yaliyi-almisti-ahmed-faruk-karslinin-da-aralarinda-oldugu-13-supheli-gozaltinda-1096582206.html

Meşhur kırmızı yalıyı almıştı: Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltında

Meşhur kırmızı yalıyı almıştı: Ahmed Faruk Karslı’nın da aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltında

Sputnik Türkiye

papara kart kimin

2025-05-28T11:25+0300

2025-05-28T11:25+0300

2025-05-28T11:25+0300

türki̇ye

yalı

ahmet faruk karslı

papara

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın arasında olduğu 13 şüpheli hakkında, “7258 sayılı Kanuna muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.Transferlerden komisyon alındığı iddiasıÖrgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk Karslı’nın yaptığı belirtilen savcılığın bilgi notunda, Karslı’nın Papara Elektronik Para A.Ş. ile yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğunun ve yasadışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğinin tespit edildiği anlatıldı. Papara nezdindeki hesapların kripto borsaları ve yasadışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği de belirtildi.26 bin hesaptan 12 milyar TLPapara’nın işlemlerine ilişkin Merkez Bankası ile MASAK raporlarında tespit ve değerlendirmeler yapıldığı belirtilerek, gerçekleştirilen işlemlerin yasadışı bahis suçunu ihtiva eden işlemleri de kapsadığı, Papara’nın sistematik ve yoğun bir şekilde kullanılarak suçun işlenmesini ve para naklini kolaylaştırdığının tespit edildiği anlatıldı.Yapılan analiz çalışmalarında Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı ve bu hesaplardan elde edilen yasadışı finansal hacmin 12 milyar 879 milyon 558 bin TL olduğu belirtilen bilgi notunda, bu meblağların platform aracılığı ile 274 farklı banka hesabına aktarıldığı, ardından suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.Kripto cüzdan sahiplerinin bağlantıları5 kripto cüzdan hesabı sahibinin yasadışı bahis örgütü liderleriyle işbirliği halinde olduğu belirtilerek, Papara ödeme kuruluşunun yasadışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğu da ifade edildi. Papara’nın yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı haline geldiği, ayrıca kuruluşun faaliyetlerinin ve ödemelerinin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı anlatıldı. Merkez Bankası da yaptığı açıklamada, Papara nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limit uygulanacağını bildirdi.8 şirket 5 tekne ve kırmızı yalıya el kondu‘Örgüt lideri ve örgüt üyeleri’ne ait PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere yaklaşık değeri yaklaşık 5 milyar TL olan toplam 8 şirket, 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire, 1 villaya el koyuldu. El koyulan PPR Holding ve diğer şirketlere TMSF kararı ile kayyum atandı.Karslı, 2023’te Boğaziçi’nin kırmızı yalısı olarak tanınan Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ağa Yalısı’nı 200 milyon liraya satın alması ile gündeme gelmişti.Ahmet Faruk Karslı kimdir?Ahmet Faruk Karslı, 1987 yılında dünyaya geldi. 17 yaşında kurduğu ilk şirketini 19 yaşında satarak girişimcilik kariyerine başarılı bir başlangıç yapan Ahmed F. Karslı, telko, perakende ve fintek gibi farklı sektörlerde girişimlere imza atmış bir iş insanıdır.Paparanın kurucusu kimdir?2015 yılında Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kuran Karslı, 2020-2022 yılları arasında Papara CEO’su olarak görev yaptı. Karslı, Papara’nın büyüme hızı ve vizyonu paralelinde yatırımların ve satın almaların stratejik olarak yönetilmesi ve bir çatı altında toplanması amacıyla 2021 yılında PPR Holding’in kuruluşuna liderlik etti.Ahmed F. Karslı, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmeye devam ederken, Şubat 2025 itibarıyla Papara’da CEO’luk görevini devraldı.Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ahmed F. Karslı, aynı zamanda serbest avukattır ve farklı sektörlerde birçok şirketin yönetim kurulunda görev almaktadır.

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