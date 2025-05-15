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İstanbul’daki Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Biz çalışmaya hazırız
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/istanbuldaki-rus-heyetinin-baskani-medinskiy-biz-calismaya-haziriz-1096263448.html
İstanbul’daki Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Biz çalışmaya hazırız
İstanbul’daki Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Biz çalışmaya hazırız
Sputnik Türkiye
İstanbul görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Türkiye'deki bugünkü temaslarının sonuçlarına ilişkin... 15.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-15T23:52+0300
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Medinskiy, Rus tarafı olarak çalışmaya hazır olduklarını ve cuma günü saat 10’dan itibaren Ukrayna heyetini bekliyor olacaklarını belirterek şu açıklamada bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/zaharova-rus-heyeti-neredeyse-24-saattir-istanbulda-ukrayna-heyetini-bekliyor-1096259961.html
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vladimir medinskiy, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, türkiye dışişleri bakanlığı
vladimir medinskiy, rusya, ukrayna, görüşme, i̇stanbul, türkiye dışişleri bakanlığı

İstanbul’daki Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Biz çalışmaya hazırız

23:52 15.05.2025 (güncellendi: 00:02 16.05.2025)
İstanbul görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy,
İstanbul görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
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İstanbul görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Türkiye'deki bugünkü temaslarının sonuçlarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.
Medinskiy, Rus tarafı olarak çalışmaya hazır olduklarını ve cuma günü saat 10’dan itibaren Ukrayna heyetini bekliyor olacaklarını belirterek şu açıklamada bulundu:

Değerli arkadaşlar, Sayın Devlet Başkanımızın talimatı üzerine heyetimiz, Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili müzakereleri yürütmek üzere bugün İstanbul'a geldi. Bugün Türk Dışişleri Bakanı ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve pozisyonumuzu açıkladık. Yarın sabah, saat 10'dan itibaren, görüşme için gelmesi gereken Ukrayna tarafını bekliyor olacağız. Biz çalışmaya hazırız.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova: Rus heyeti neredeyse 24 saattir İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor
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