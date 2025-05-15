İstanbul’daki Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Biz çalışmaya hazırız

Değerli arkadaşlar, Sayın Devlet Başkanımızın talimatı üzerine heyetimiz, Ukrayna ile ön koşulsuz, doğrudan ikili müzakereleri yürütmek üzere bugün İstanbul'a geldi. Bugün Türk Dışişleri Bakanı ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik ve pozisyonumuzu açıkladık. Yarın sabah, saat 10'dan itibaren, görüşme için gelmesi gereken Ukrayna tarafını bekliyor olacağız. Biz çalışmaya hazırız.