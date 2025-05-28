https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/abdde-silahli-saldiri-panigi-avmde-5-kisi-vuruldu-1096574991.html
ABD'de silahlı saldırı paniği: AVM'de 5 kişi vuruldu
ABD'de silahlı saldırı paniği: AVM'de 5 kişi vuruldu
Sputnik Türkiye
ABD Connecticut'ta bir AVM'de 5 kişi vuruldu. Saldırının tartışma sonrası çıktığı, şüphelinin 20’li yaşlarda olduğu bildirildi. Polis olay yerinde inceleme... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T04:19+0300
2025-05-28T04:19+0300
2025-05-28T04:19+0300
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silahlı saldırı
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ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.Yerel medyada yer alan haberlere göre, Connecticut eyaletinin Waterbury bölgesindeki Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.Kimliği henüz açıklanmayan 20'li yaşlardaki bir şüpheli, tartışmanın ardından etrafa ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı.Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yetkililer olay yerindeki incelemelerini sürdürürken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abdde-buyuk-firtina-160-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-1096571614.html
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abd, connecticut, silahlı saldırı
abd, connecticut, silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı paniği: AVM'de 5 kişi vuruldu
ABD Connecticut'ta bir AVM'de 5 kişi vuruldu. Saldırının tartışma sonrası çıktığı, şüphelinin 20’li yaşlarda olduğu bildirildi. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.
ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Connecticut eyaletinin Waterbury bölgesindeki Brass Mill Center Alışveriş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.
Kimliği henüz açıklanmayan 20'li yaşlardaki bir şüpheli, tartışmanın ardından etrafa ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yetkililer olay yerindeki incelemelerini sürdürürken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor.