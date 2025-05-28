'İsrail, İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı yaptığını Trump yönetimine bildirdi'
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump - Benyamin Netanyahu
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD ile İran arasındaki nükleer müzakereler devam ederken İsrail ise Tahran'ın nükleer tesislerinin kapatılması yönündeki ısrarını saldırı hazırlıkları yaparak sürdürüyor.
İsrail'in bu ayın başında ABD Başkanı Donald Trump yönetimine İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığı yaptığına dair bilgi verdiği belirtildi.
New York Times'ın (NYT) kaynaklarına atıfla yer verdiği haberine göre ABD İran'la nükleer anlaşma yapmak için görüşmelerine devam ederken İsrail ise İran'daki nükleer tesislere saldırmak için hazırlık yapıyor.
İsrail'in bu hazırlıklar konusunda ABD Başkanı Trump'ı Ortadoğu turuna çıkmadan önce bilgilendirdiğini aktaran NYT, Washington ve Tahran anlaşma imzalasalar bile Başbakan Benyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı emri verebileceğinin altını çizdi.
New York Times'ın (NYT) kaynaklarına atıfla yer verdiği haberine göre ABD İran'la nükleer anlaşma yapmak için görüşmelerine devam ederken İsrail ise İran'daki nükleer tesislere saldırmak için hazırlık yapıyor.
İsrail'in bu hazırlıklar konusunda ABD Başkanı Trump'ı Ortadoğu turuna çıkmadan önce bilgilendirdiğini aktaran NYT, Washington ve Tahran anlaşma imzalasalar bile Başbakan Benyamin Netanyahu'nun İran'a saldırı emri verebileceğinin altını çizdi.
'7 saat içinde saldırıya hazır hale gelebilirler'
Kaynaklar, ABD istihbaratının elindeki verilere göre İsrail'in İran'a saldırı kararı alındığında 7 saat içinde füzeleri ateşlemeye hazır hale gelebileceğini kaydetti.
İsrail, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve Tahran'ın tüm nükleer tesislerini kapatmasını talep ediyor.
İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma yapılması halinde, ABD Başkanı'nın Tahran'a bu tesisleri açık tutma izni verme olasılığından endişe ediyor.
İsrail, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve Tahran'ın tüm nükleer tesislerini kapatmasını talep ediyor.
İsrailli yetkililer, Trump'ın İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma yapılması halinde, ABD Başkanı'nın Tahran'a bu tesisleri açık tutma izni verme olasılığından endişe ediyor.