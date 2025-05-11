https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/besiktasta-bir-kadini-bicaklayan-boks-egitmeni-yakalandi-1096125484.html

Beşiktaş'ta bir kadını bıçaklayan boks eğitmeni yakalandı

Beşiktaş'ta bir kadını bıçaklayan boks eğitmeni yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul, Beşiktaş'ta bir kadını bıçaklayan ve boks eğitmeni olduğu öğrenilen zanlı yakalandı. Spor salonu işletmecisi ve boks hocası olan F.K., genç kadına... 11.05.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul, Beşiktaş'ta boks hocası olduğu öğrenilen F.K., bir kadını bıçakla yaralamış ve kaçmıştı. Polis, zanlıyı gözaltına alarak tutukladı. Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'ta dün "bıçakla yaralama" ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bıçakla yaralanan S.M. isimli kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli F.K. bir süre sonra Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Elinden yaralandığı belirlenen F.K. polisler tarafından hastaneye götürüldü.Hastane işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.İddialara göre Ulus Mahallesi’nde daha önce mühürlenen spor salonunun sahibi F.K. ile iş yerini şikayet eden ve aralarında bu yüzden husumet bulunan S.M. arasında tartışma çıktı. Boks hocası SM'yi kalçasından bıçaklayarak başına yumruk attı.

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beşiktaş, i̇stanbul, ulus, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklı kavga