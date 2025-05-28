https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/jeton-sahtekarlari-is-basinda-internetten-satiyorlar-makinelere-yakalanmiyorlar-1096582504.html

Jeton sahtekarları iş başında: İnternetten satıyorlar, makinelere yakalanmıyorlar

Jeton sahtekarları iş başında: İnternetten satıyorlar, makinelere yakalanmıyorlar

Sputnik Türkiye

Oto yıkama istasyonları ve oyun salonlarında kullanılan jetonların 'sahte'lerinin yapılması ve satılması sosyal medyada gündem oldu. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T10:58+0300

2025-05-28T10:58+0300

2025-05-28T10:59+0300

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jeton dolandırıcılığı

sosyal medya

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Özellikle oto yıkama ve oyun salonlarında sıklıkla kullanılan 'jetonların' sahtelerinin yapıldığı ve satıldığı ortaya çıktı. Değersiz metallerden birebir yapılan jetonların toptan ve ucuza satıldığı belirtilirken; makineler tarafından da sorunsuz kabul edildiği kaydedildi. Sosyal medyada çok sayıda kişi bu jetonları kullandığını dile getirirken, “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum" dedi. 60 lira yerine 6 lira ödüyorNTV'nin haberine göre, bazı vatandaşların, oto yıkama istasyonları ve langırt gibi oyun makinelerinde ücret ödemek yerine internet üzerinden sahte jeton alıp kullandıkları ortaya çıktıİnternette “Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla satışa sunulan bu ürünler, genellikle 100, 200 veya 500’lü paketler halinde satılıyor. Gerçek jetonlara göre çok daha ucuz olan bu sahte parçalar, makineler tarafından da sorunsuzca kabul ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, örneğin araç yıkama başına 45-60 TL yerine yalnızca 6-7 TL ödüyor. Sahte jetonlardan alan kişiler jetonların makinelerle sorunsuz şekilde uyum sağladığını belirtirken “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum” ifadelerini kullandı. Güvenlik sistemleri yenilenecekJeton sistemi kullanan işletmelerin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı bilinmezken, uzmanlar, makinelerin daha güvenli sistemlerle güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/borsa-istanbulda-piyasa-dolandiriciligi-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-verildi-1096582063.html

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dolandırıcılık, jeton dolandırıcılığı, sosyal medya