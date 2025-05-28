https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/jeton-sahtekarlari-is-basinda-internetten-satiyorlar-makinelere-yakalanmiyorlar-1096582504.html
Jeton sahtekarları iş başında: İnternetten satıyorlar, makinelere yakalanmıyorlar
Jeton sahtekarları iş başında: İnternetten satıyorlar, makinelere yakalanmıyorlar
Sputnik Türkiye
Oto yıkama istasyonları ve oyun salonlarında kullanılan jetonların 'sahte'lerinin yapılması ve satılması sosyal medyada gündem oldu. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T10:58+0300
2025-05-28T10:58+0300
2025-05-28T10:59+0300
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dolandırıcılık
jeton dolandırıcılığı
sosyal medya
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Özellikle oto yıkama ve oyun salonlarında sıklıkla kullanılan 'jetonların' sahtelerinin yapıldığı ve satıldığı ortaya çıktı. Değersiz metallerden birebir yapılan jetonların toptan ve ucuza satıldığı belirtilirken; makineler tarafından da sorunsuz kabul edildiği kaydedildi. Sosyal medyada çok sayıda kişi bu jetonları kullandığını dile getirirken, “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum" dedi. 60 lira yerine 6 lira ödüyorNTV'nin haberine göre, bazı vatandaşların, oto yıkama istasyonları ve langırt gibi oyun makinelerinde ücret ödemek yerine internet üzerinden sahte jeton alıp kullandıkları ortaya çıktıİnternette “Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla satışa sunulan bu ürünler, genellikle 100, 200 veya 500’lü paketler halinde satılıyor. Gerçek jetonlara göre çok daha ucuz olan bu sahte parçalar, makineler tarafından da sorunsuzca kabul ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, örneğin araç yıkama başına 45-60 TL yerine yalnızca 6-7 TL ödüyor. Sahte jetonlardan alan kişiler jetonların makinelerle sorunsuz şekilde uyum sağladığını belirtirken “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum” ifadelerini kullandı. Güvenlik sistemleri yenilenecekJeton sistemi kullanan işletmelerin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı bilinmezken, uzmanlar, makinelerin daha güvenli sistemlerle güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/borsa-istanbulda-piyasa-dolandiriciligi-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-verildi-1096582063.html
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dolandırıcılık, jeton dolandırıcılığı, sosyal medya
dolandırıcılık, jeton dolandırıcılığı, sosyal medya
Jeton sahtekarları iş başında: İnternetten satıyorlar, makinelere yakalanmıyorlar
10:58 28.05.2025 (güncellendi: 10:59 28.05.2025)
Oto yıkama istasyonları ve oyun salonlarında kullanılan jetonların 'sahte'lerinin yapılması ve satılması sosyal medyada gündem oldu.
Özellikle oto yıkama ve oyun salonlarında sıklıkla kullanılan 'jetonların' sahtelerinin yapıldığı ve satıldığı ortaya çıktı. Değersiz metallerden birebir yapılan jetonların toptan ve ucuza satıldığı belirtilirken; makineler tarafından da sorunsuz kabul edildiği kaydedildi. Sosyal medyada çok sayıda kişi bu jetonları kullandığını dile getirirken, “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum" dedi.
60 lira yerine 6 lira ödüyor
NTV'nin haberine göre, bazı vatandaşların, oto yıkama istasyonları ve langırt gibi oyun makinelerinde ücret ödemek yerine internet üzerinden sahte jeton alıp kullandıkları ortaya çıktı
İnternette “Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla satışa sunulan bu ürünler, genellikle 100, 200 veya 500’lü paketler halinde satılıyor. Gerçek jetonlara göre çok daha ucuz olan bu sahte parçalar, makineler tarafından da sorunsuzca kabul ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, örneğin araç yıkama başına 45-60 TL yerine yalnızca 6-7 TL ödüyor. Sahte jetonlardan alan kişiler jetonların makinelerle sorunsuz şekilde uyum sağladığını belirtirken “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum” ifadelerini kullandı.
Güvenlik sistemleri yenilenecek
Jeton sistemi kullanan işletmelerin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı bilinmezken, uzmanlar, makinelerin daha güvenli sistemlerle güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.