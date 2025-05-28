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İBB yolsuzluk soruşturmasında i̇tirafçı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İBB yolsuzluk soruşturmasında i̇tirafçı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son dakika gelişmeleri.
2025-05-28T12:42+0300
2025-05-28T12:42+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
sulh ceza hakimliği
etkin pişmanlık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Nisan ayında tutuklanan Beyaz İnşaat sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği detaylı ifadenin ardından tahliye edildi.İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri altında serbest kalmasına karar verdi. Bu karar, devam eden soruşturmada kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalarBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında ağır suçlamalar bulunuyor. Soruşturma kapsamındaki başlıca suçlar şunlar:Etkin pişmanlık süreciSeyfi Beyaz'ın avukatları, müvekkillerinin etkin pişmanlık kapsamında adli makamlara önemli bilgiler sunduğunu açıkladı. Bu süreçte verilen ifadelerin soruşturmanın seyrini etkilemesi bekleniyor.Adli kontrol şartları gereği Beyaz, belirlenen adresini terk edemeyecek ve düzenli olarak kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunacak.Soruşturmanın geleceğiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmasını titizlikle sürdürüyor. Seyfi Beyaz'ın itirafçı konumuna geçmesi, soruşturmanın yeni boyutlar kazanmasına neden olabilir.Hukuk uzmanları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin diğer şüpheliler açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.
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i̇bb yolsuzluk soruşturması, seyfi beyaz tahliye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi, etkin pişmanlık, ekrem i̇mamoğlu, yolsuzluk davası, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, suç örgütü, adli kontrol
i̇bb yolsuzluk soruşturması, seyfi beyaz tahliye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi, etkin pişmanlık, ekrem i̇mamoğlu, yolsuzluk davası, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, suç örgütü, adli kontrol

İBB yolsuzluk soruşturmasında i̇tirafçı Seyfi Beyaz tahliye edildi

12:42 28.05.2025
© AA / Elif ÖztürkİBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi
İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 91 şüpheli adliyeye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA / Elif Öztürk
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Beyaz İnşaat sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Nisan ayında tutuklanan Beyaz İnşaat sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği detaylı ifadenin ardından tahliye edildi.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri altında serbest kalmasına karar verdi. Bu karar, devam eden soruşturmada kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalar

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında ağır suçlamalar bulunuyor. Soruşturma kapsamındaki başlıca suçlar şunlar:
Suç örgütü yöneticisi olmak
Suç örgütüne üye olmak
İrtikap
Rüşvet
Nitelikli dolandırıcılık
Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek
İhaleye fesat karıştırmak

Etkin pişmanlık süreci

Seyfi Beyaz'ın avukatları, müvekkillerinin etkin pişmanlık kapsamında adli makamlara önemli bilgiler sunduğunu açıkladı. Bu süreçte verilen ifadelerin soruşturmanın seyrini etkilemesi bekleniyor.
Adli kontrol şartları gereği Beyaz, belirlenen adresini terk edemeyecek ve düzenli olarak kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunacak.

Soruşturmanın geleceği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmasını titizlikle sürdürüyor. Seyfi Beyaz'ın itirafçı konumuna geçmesi, soruşturmanın yeni boyutlar kazanmasına neden olabilir.
Hukuk uzmanları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin diğer şüpheliler açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.
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