https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/ibb-yolsuzluk-sorusturmasinda-itirafci-seyfi-beyaz-tahliye-edildi-1096587359.html

İBB yolsuzluk soruşturmasında i̇tirafçı Seyfi Beyaz tahliye edildi

İBB yolsuzluk soruşturmasında i̇tirafçı Seyfi Beyaz tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İBB yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade sonrası adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son dakika gelişmeleri.

2025-05-28T12:42+0300

2025-05-28T12:42+0300

2025-05-28T12:42+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

sulh ceza hakimliği

etkin pişmanlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094770636_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_e74802c18122f8b7208524bbc1805f39.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü kapsamlı yolsuzluk soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Nisan ayında tutuklanan Beyaz İnşaat sahibi Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği detaylı ifadenin ardından tahliye edildi.İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Beyaz'ın "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol tedbiri altında serbest kalmasına karar verdi. Bu karar, devam eden soruşturmada kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.Soruşturmanın kapsamı ve suçlamalarBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, aralarında görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında ağır suçlamalar bulunuyor. Soruşturma kapsamındaki başlıca suçlar şunlar:Etkin pişmanlık süreciSeyfi Beyaz'ın avukatları, müvekkillerinin etkin pişmanlık kapsamında adli makamlara önemli bilgiler sunduğunu açıkladı. Bu süreçte verilen ifadelerin soruşturmanın seyrini etkilemesi bekleniyor.Adli kontrol şartları gereği Beyaz, belirlenen adresini terk edemeyecek ve düzenli olarak kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunacak.Soruşturmanın geleceğiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yolsuzluk soruşturmasını titizlikle sürdürüyor. Seyfi Beyaz'ın itirafçı konumuna geçmesi, soruşturmanın yeni boyutlar kazanmasına neden olabilir.Hukuk uzmanları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadelerin diğer şüpheliler açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/schengen-vize-krizi-buyuyor-vize-randevulari-karaborsa-satiliyor--1096587047.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇bb yolsuzluk soruşturması, seyfi beyaz tahliye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi, etkin pişmanlık, ekrem i̇mamoğlu, yolsuzluk davası, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, suç örgütü, adli kontrol