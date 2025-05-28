https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/havhavhav-sarkisiyla-gundem-olmustu-unlu-rapci-lvbel-c5-tahliye-oldu-1096600611.html

Havhavhav şarkısıyla gündem olmuştu: Ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu

Havhavhav şarkısıyla gündem olmuştu: Ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu

Sputnik Türkiye

Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye edildi 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T16:57+0300

2025-05-28T16:57+0300

2025-05-28T16:59+0300

yaşam

lvbel c5

süleyman burak bodur

havhavhav

uyuşturucu kullanmaya özendirme

şarkı sözü

rap müzik

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Havhavhav şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu. Ünlü isim, uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Şarkı sözleri nedeniyle tutuklandıŞarkılarında geçen bazı sözler nedeniyle 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan rapçi Lvbel C5 tahliye edildi. Gerçek ismi Süleyman Burak Bodur olan ünlü isim 'Havhavhav' şarkısıyla tanınıyordu. Sanatçının dikkat çeken 'Havhavhav' adlı parçası ise yayımlandığı ilk üç ay içinde YouTube’da yaklaşık 65 milyon izlenme sayısına ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/unlu-rapci-lvbel-c5-uyusturucuya-ozendirme-sucundan-tutuklandi-havhavhav-sarkisiyla-cok-1095964145.html

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lvbel c5 , süleyman burak bodur, havhavhav, uyuşturucu kullanmaya özendirme , şarkı sözü, rap müzik