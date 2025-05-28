https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/havhavhav-sarkisiyla-gundem-olmustu-unlu-rapci-lvbel-c5-tahliye-oldu-1096600611.html
Havhavhav şarkısıyla gündem olmuştu: Ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu
Havhavhav şarkısıyla gündem olmuştu: Ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye edildi 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T16:57+0300
2025-05-28T16:57+0300
2025-05-28T16:59+0300
yaşam
lvbel c5
süleyman burak bodur
havhavhav
uyuşturucu kullanmaya özendirme
şarkı sözü
rap müzik
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Havhavhav şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu. Ünlü isim, uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı. Şarkı sözleri nedeniyle tutuklandıŞarkılarında geçen bazı sözler nedeniyle 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan rapçi Lvbel C5 tahliye edildi. Gerçek ismi Süleyman Burak Bodur olan ünlü isim 'Havhavhav' şarkısıyla tanınıyordu. Sanatçının dikkat çeken 'Havhavhav' adlı parçası ise yayımlandığı ilk üç ay içinde YouTube’da yaklaşık 65 milyon izlenme sayısına ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/unlu-rapci-lvbel-c5-uyusturucuya-ozendirme-sucundan-tutuklandi-havhavhav-sarkisiyla-cok-1095964145.html
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lvbel c5 , süleyman burak bodur, havhavhav, uyuşturucu kullanmaya özendirme , şarkı sözü, rap müzik
lvbel c5 , süleyman burak bodur, havhavhav, uyuşturucu kullanmaya özendirme , şarkı sözü, rap müzik
Havhavhav şarkısıyla gündem olmuştu: Ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu
16:57 28.05.2025 (güncellendi: 16:59 28.05.2025)
Uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye edildi
Havhavhav şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Lvbel C5 tahliye oldu. Ünlü isim, uyuşturucuya özendirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.
Şarkı sözleri nedeniyle tutuklandı
Şarkılarında geçen bazı sözler nedeniyle 'uyuşturucu madde kullanımını özendirme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan rapçi Lvbel C5 tahliye edildi. Gerçek ismi Süleyman Burak Bodur olan ünlü isim 'Havhavhav' şarkısıyla tanınıyordu. Sanatçının dikkat çeken 'Havhavhav' adlı parçası ise yayımlandığı ilk üç ay içinde YouTube’da yaklaşık 65 milyon izlenme sayısına ulaştı.