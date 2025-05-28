https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/gurcistan-basbakani-kobakhidze-tiflisteki-protestolar-disaridan-finanse-ediliyor-1096575121.html
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Tiflis'teki protestolar dışarıdan finanse ediliyor
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Tiflis'teki protestolar dışarıdan finanse ediliyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, protestoları yapay olarak nitelendirerek, bunların dışarıdan finanse edildiğine inandığını söyledi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T04:40+0300
2025-05-28T04:40+0300
2025-05-28T04:40+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Tiflis'te her gün düzenlenen hükümet karşıtı protestoları yapmacık olarak nitelendirerek, bu gösterilerin dışarıdan finanse edildiğinden emin olduğunu ifade etti.Kobakhidze yaptığı açıklamada, "Her gün 300 kişiyi Rustaveli Caddesi'ne getirmek için yaklaşık bir milyon dolar gerekiyor. Derin Devlet söz konusu olduğunda, bunun için ne kadar mali kaynağa sahip olduklarını bir düşünün. Tüm bunlar çok yapmacık" ifadelerini kullandı.Gürcistan'da, yeni parlamento seçimleri talebiyle sürekli protestolar düzenleniyor. Bu protestolar, Başbakan Irakli Kobakhidze'nin 28 Kasım 2024 tarihinde, ülkenin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakerelere başlama düşüncesini 2028 yılına kadar askıya alma kararı aldığını açıklamasının ardından başlamıştı.Başlangıçta mitingler geniş katılımlı olmuş ve kitlesel tutuklamalar yaşanmıştı. Ancak son birkaç aydır protestolar daha az sayıda katılımla ve barışçıl bir şekilde devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-gucleri-uc-saat-icinde-112-ukrayna-iha-imha-etti-1096574373.html
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i̇rakli kobakhidze, tiflis, gürcistan, avrupa birliği
i̇rakli kobakhidze, tiflis, gürcistan, avrupa birliği
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: Tiflis'teki protestolar dışarıdan finanse ediliyor
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, protestoları yapay olarak nitelendirerek, bunların dışarıdan finanse edildiğine inandığını söyledi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Tiflis'te her gün düzenlenen hükümet karşıtı protestoları yapmacık olarak nitelendirerek, bu gösterilerin dışarıdan finanse edildiğinden emin olduğunu ifade etti.
Kobakhidze yaptığı açıklamada, "Her gün 300 kişiyi Rustaveli Caddesi'ne getirmek için yaklaşık bir milyon dolar gerekiyor. Derin Devlet söz konusu olduğunda, bunun için ne kadar mali kaynağa sahip olduklarını bir düşünün. Tüm bunlar çok yapmacık" ifadelerini kullandı.
Gürcistan'da, yeni parlamento seçimleri talebiyle sürekli protestolar düzenleniyor. Bu protestolar, Başbakan Irakli Kobakhidze'nin 28 Kasım 2024 tarihinde, ülkenin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakerelere başlama düşüncesini 2028 yılına kadar askıya alma kararı aldığını açıklamasının ardından başlamıştı.
Başlangıçta mitingler geniş katılımlı olmuş ve kitlesel tutuklamalar yaşanmıştı. Ancak son birkaç aydır protestolar daha az sayıda katılımla ve barışçıl bir şekilde devam ediyor.