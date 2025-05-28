Gram altında iki kritik eşik: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

"Yatay seyirde yön bulma çabası içerisinde olan altın bir yandan tarifelerle ilgili düzensiz açıklamalar bir yandan da geri adımların etkisiyle bir yukarı bir aşağı hareketler yapmaktadır. Altın ile ilgili olarak hala güvenli liman oluşu nedeniyle alımların devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak geçici rahatlama ons altın fiyatına paralel olarak gram altının 4017 TL seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Orta vade yukarı sinyallerinin son bulması için 3968 TL seviyelerine kadar gevşemesi gerekiyor."