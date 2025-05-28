Gram altında iki kritik eşik: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
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Gram altın güne 4127 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4118 lira, en yüksek de 4167 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4146 liradan alıcı buluyor. Peki altın fiyatlarında geri çekilme sürecek mi? Uzmanlar "Gram altında 4098 ve 3965 TL seviyesi son derece kritik seviyelerdir. Dalgalanma içerisinde her ikisinin de görülme olasılığı yüksektir" dedi.
Altın fiyatları geçen hafta sert yükseliş gösterdikten sonra yeni haftada düşüşlere sahne oldu. Gram altın fiyatı 4 bin 200 TL’yi aştıktan sonra hızla gerileyerek 4 bin 150 TL seviyelerinin altını gördü. Yeni haftanın ilk iki işlem gününde fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşandı.
Altın neden düşüyor?
Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar altının neden gerilediğini şöyle anlattı:
“Donald Trump'ın 1 Haziran’dan itibaren ABD'nin AB'ye uygulayacağını söylediği yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi uygulamasını 9 Temmuz tarihine kadar geri çekmesi piyasaları geçici olarak da olsa bir miktar rahatlatmış görünüyor. Bu durum ons altın fiyatının gerilemesine neden oldu. Bu gevşeme gram altında da benzer hareketin olmasına sebep oldu."
Gram altında en düşük hangi seviye görülür?
"Yatay seyirde yön bulma çabası içerisinde olan altın bir yandan tarifelerle ilgili düzensiz açıklamalar bir yandan da geri adımların etkisiyle bir yukarı bir aşağı hareketler yapmaktadır. Altın ile ilgili olarak hala güvenli liman oluşu nedeniyle alımların devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak geçici rahatlama ons altın fiyatına paralel olarak gram altının 4017 TL seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Orta vade yukarı sinyallerinin son bulması için 3968 TL seviyelerine kadar gevşemesi gerekiyor."
Gram altın için iki kritik seviye: Hızlı yükseliş olur mu?
Gram altında 4098 TL ve 3965 TL seviyesi son derece kritik seviyelerdir. Dalgalanma içerisinde her ikisinin de görülme olasılığı yüksektir. Ancak tarife konusunda bir gerginlik olursa o zaman 4250 TL seviyesine hızlı bir şekilde çıkabilir.