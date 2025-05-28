Gram altında iki kritik eşik: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Suriye ekseninde Türk-Amerikan ilişkileri
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yasa dışı bahis sistemi nasıl işliyor?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/gram-altinda-iki-kritik-esik-altin-fiyatlarinda-dusus-surecek-mi-1096580634.html
Gram altında iki kritik eşik: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Gram altında iki kritik eşik: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?
Sputnik Türkiye
altın fiyatları
2025-05-28T10:21+0300
2025-05-28T10:21+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
dolar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096581089_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f962b53105cc3cbdfb419099dc6fc1e4.jpg
Altın fiyatları geçen hafta sert yükseliş gösterdikten sonra yeni haftada düşüşlere sahne oldu. Gram altın fiyatı 4 bin 200 TL’yi aştıktan sonra hızla gerileyerek 4 bin 150 TL seviyelerinin altını gördü. Yeni haftanın ilk iki işlem gününde fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşandı.Altın neden düşüyor?Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar altının neden gerilediğini şöyle anlattı:Gram altında en düşük hangi seviye görülür?Gram altın için iki kritik seviye: Hızlı yükseliş olur mu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/altin-yatirimcisi-tetikte-fiyatlar-rekora-yaklasti-gram-altin-ne-kadar-1096544309.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096581089_152:0:800:486_1920x0_80_0_0_5e692e592510e2b108d97bc546744674.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın, gram altın fiyat, gram altın düşecek mi, gram altın fiyatları, gram altın yükselir mi
gram altın, gram altın fiyat, gram altın düşecek mi, gram altın fiyatları, gram altın yükselir mi

Gram altında iki kritik eşik: Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

10:21 28.05.2025
altın
altın - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
Abone ol
Gram altın güne 4127 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4118 lira, en yüksek de 4167 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4146 liradan alıcı buluyor. Peki altın fiyatlarında geri çekilme sürecek mi? Uzmanlar "Gram altında 4098 ve 3965 TL seviyesi son derece kritik seviyelerdir. Dalgalanma içerisinde her ikisinin de görülme olasılığı yüksektir" dedi.
Altın fiyatları geçen hafta sert yükseliş gösterdikten sonra yeni haftada düşüşlere sahne oldu. Gram altın fiyatı 4 bin 200 TL’yi aştıktan sonra hızla gerileyerek 4 bin 150 TL seviyelerinin altını gördü. Yeni haftanın ilk iki işlem gününde fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşandı.

Altın neden düşüyor?

Milliyet'e konuşan 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar altının neden gerilediğini şöyle anlattı:
“Donald Trump'ın 1 Haziran’dan itibaren ABD'nin AB'ye uygulayacağını söylediği yüzde 50 oranındaki gümrük vergisi uygulamasını 9 Temmuz tarihine kadar geri çekmesi piyasaları geçici olarak da olsa bir miktar rahatlatmış görünüyor. Bu durum ons altın fiyatının gerilemesine neden oldu. Bu gevşeme gram altında da benzer hareketin olmasına sebep oldu."

Gram altında en düşük hangi seviye görülür?

"Yatay seyirde yön bulma çabası içerisinde olan altın bir yandan tarifelerle ilgili düzensiz açıklamalar bir yandan da geri adımların etkisiyle bir yukarı bir aşağı hareketler yapmaktadır. Altın ile ilgili olarak hala güvenli liman oluşu nedeniyle alımların devam ettiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak geçici rahatlama ons altın fiyatına paralel olarak gram altının 4017 TL seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Orta vade yukarı sinyallerinin son bulması için 3968 TL seviyelerine kadar gevşemesi gerekiyor."

Gram altın için iki kritik seviye: Hızlı yükseliş olur mu?

Gram altında 4098 TL ve 3965 TL seviyesi son derece kritik seviyelerdir. Dalgalanma içerisinde her ikisinin de görülme olasılığı yüksektir. Ancak tarife konusunda bir gerginlik olursa o zaman 4250 TL seviyesine hızlı bir şekilde çıkabilir.
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
EKONOMİ
Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?
Dün, 09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала