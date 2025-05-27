https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/altin-yatirimcisi-tetikte-fiyatlar-rekora-yaklasti-gram-altin-ne-kadar-1096544309.html
Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?
Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, ABD merkezli ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Gram altın ve ons altın yeni güne dalgalı başladı. Yatırımcılar rekor seviyelere... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T09:58+0300
2025-05-27T09:58+0300
2025-05-27T09:58+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
yarım gram altın
gram fiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg
Altın yatırımcısı, fiyatların rekor seviyelere yaklaşmasının ardından atak için uygun zemini beklemeye başladı. Piyasalarda gözler, özellikle ABD kaynaklı ekonomik gelişmeler ve doların seyrinde.ABD’nin uygulamaya aldığı ek gümrük vergileri ve bu politikayı koz olarak kullanması, küresel ticaret ortamında belirsizlik yaratıyor. ABD ekonomisindeki zayıf veriler ve agresif politikalar sonucu dolar, diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Ancak dolar ile birlikte hareket eden altın fiyatlarında da belirsiz ve karışık bir seyir izleniyor.Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 3344 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3330 dolar en düşük, 3349 dolar ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Son güncellemeye göre ons altın 3331 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar oldu?Yurt içi piyasalarda ise gram altın, güne 4186 TL ile başladı. Gün içi en düşük 4172 TL, en yüksek 4200 TL seviyesi görüldü. Şu an gram altın 4137 TL'den alıcı buluyor.Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 4147 TL’den alınırken, satış fiyatı 4210 TL seviyelerinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f03fb1d26190cd66c5212a55f1afc43.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, gram altın, yarım gram altın, gram fiyatı
altın, gram altın, yarım gram altın, gram fiyatı
Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?
Altın fiyatları, ABD merkezli ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Gram altın ve ons altın yeni güne dalgalı başladı. Yatırımcılar rekor seviyelere yakın altının yönünü belirlemek için piyasaları yakından izliyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mayıs altın fiyatları...
Altın yatırımcısı, fiyatların rekor seviyelere yaklaşmasının ardından atak için uygun zemini beklemeye başladı. Piyasalarda gözler, özellikle ABD kaynaklı ekonomik gelişmeler ve doların seyrinde.
ABD’nin uygulamaya aldığı ek gümrük vergileri ve bu politikayı koz olarak kullanması, küresel ticaret ortamında belirsizlik yaratıyor.
ABD ekonomisindeki zayıf veriler ve agresif politikalar sonucu dolar, diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Ancak dolar ile birlikte hareket eden altın fiyatlarında da belirsiz ve karışık bir seyir izleniyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 3344 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3330 dolar en düşük, 3349 dolar ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Son güncellemeye göre ons altın 3331 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ne kadar oldu?
Yurt içi piyasalarda ise gram altın, güne 4186 TL ile başladı. Gün içi en düşük 4172 TL, en yüksek 4200 TL seviyesi görüldü. Şu an gram altın 4137 TL'den alıcı buluyor.
Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 4147 TL’den alınırken, satış fiyatı 4210 TL seviyelerinde.