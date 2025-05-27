Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Husiler, Pentagon'u yendi mi?
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/altin-yatirimcisi-tetikte-fiyatlar-rekora-yaklasti-gram-altin-ne-kadar-1096544309.html
Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?
Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, ABD merkezli ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Gram altın ve ons altın yeni güne dalgalı başladı. Yatırımcılar rekor seviyelere... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T09:58+0300
2025-05-27T09:58+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
yarım gram altın
gram fiyatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1d924b3831589af1dc0adee4b9f7dbdd.jpg
Altın yatırımcısı, fiyatların rekor seviyelere yaklaşmasının ardından atak için uygun zemini beklemeye başladı. Piyasalarda gözler, özellikle ABD kaynaklı ekonomik gelişmeler ve doların seyrinde.ABD’nin uygulamaya aldığı ek gümrük vergileri ve bu politikayı koz olarak kullanması, küresel ticaret ortamında belirsizlik yaratıyor. ABD ekonomisindeki zayıf veriler ve agresif politikalar sonucu dolar, diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Ancak dolar ile birlikte hareket eden altın fiyatlarında da belirsiz ve karışık bir seyir izleniyor.Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 3344 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3330 dolar en düşük, 3349 dolar ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Son güncellemeye göre ons altın 3331 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar oldu?Yurt içi piyasalarda ise gram altın, güne 4186 TL ile başladı. Gün içi en düşük 4172 TL, en yüksek 4200 TL seviyesi görüldü. Şu an gram altın 4137 TL'den alıcı buluyor.Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 4147 TL’den alınırken, satış fiyatı 4210 TL seviyelerinde.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088803864_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f03fb1d26190cd66c5212a55f1afc43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
altın, gram altın, yarım gram altın, gram fiyatı
altın, gram altın, yarım gram altın, gram fiyatı

Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?

09:58 27.05.2025
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AA
Abone ol
Altın fiyatları, ABD merkezli ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Gram altın ve ons altın yeni güne dalgalı başladı. Yatırımcılar rekor seviyelere yakın altının yönünü belirlemek için piyasaları yakından izliyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 27 Mayıs altın fiyatları...
Altın yatırımcısı, fiyatların rekor seviyelere yaklaşmasının ardından atak için uygun zemini beklemeye başladı. Piyasalarda gözler, özellikle ABD kaynaklı ekonomik gelişmeler ve doların seyrinde.
ABD’nin uygulamaya aldığı ek gümrük vergileri ve bu politikayı koz olarak kullanması, küresel ticaret ortamında belirsizlik yaratıyor.
ABD ekonomisindeki zayıf veriler ve agresif politikalar sonucu dolar, diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Ancak dolar ile birlikte hareket eden altın fiyatlarında da belirsiz ve karışık bir seyir izleniyor.
Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 3344 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3330 dolar en düşük, 3349 dolar ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Son güncellemeye göre ons altın 3331 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ne kadar oldu?

Yurt içi piyasalarda ise gram altın, güne 4186 TL ile başladı. Gün içi en düşük 4172 TL, en yüksek 4200 TL seviyesi görüldü. Şu an gram altın 4137 TL'den alıcı buluyor.
Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 4147 TL’den alınırken, satış fiyatı 4210 TL seviyelerinde.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала