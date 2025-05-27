https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/altin-yatirimcisi-tetikte-fiyatlar-rekora-yaklasti-gram-altin-ne-kadar-1096544309.html

Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?

Altın yatırımcısı tetikte: Fiyatlar rekora yaklaştı, gram altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, ABD merkezli ekonomik gelişmelerin etkisiyle yön arıyor. Gram altın ve ons altın yeni güne dalgalı başladı. Yatırımcılar rekor seviyelere... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T09:58+0300

2025-05-27T09:58+0300

2025-05-27T09:58+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

yarım gram altın

gram fiyatı

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Altın yatırımcısı, fiyatların rekor seviyelere yaklaşmasının ardından atak için uygun zemini beklemeye başladı. Piyasalarda gözler, özellikle ABD kaynaklı ekonomik gelişmeler ve doların seyrinde.ABD’nin uygulamaya aldığı ek gümrük vergileri ve bu politikayı koz olarak kullanması, küresel ticaret ortamında belirsizlik yaratıyor. ABD ekonomisindeki zayıf veriler ve agresif politikalar sonucu dolar, diğer para birimlerine karşı değer kaybediyor. Ancak dolar ile birlikte hareket eden altın fiyatlarında da belirsiz ve karışık bir seyir izleniyor.Uluslararası piyasalarda ons altın, güne 3344 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 3330 dolar en düşük, 3349 dolar ise en yüksek seviye olarak kaydedildi. Son güncellemeye göre ons altın 3331 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar oldu?Yurt içi piyasalarda ise gram altın, güne 4186 TL ile başladı. Gün içi en düşük 4172 TL, en yüksek 4200 TL seviyesi görüldü. Şu an gram altın 4137 TL'den alıcı buluyor.Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 4147 TL’den alınırken, satış fiyatı 4210 TL seviyelerinde.

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2025

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Sputnik Türkiye

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