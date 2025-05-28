https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/freni-arizalanan-is-makinesi-4-adet-araci-onune-katarak-durabildi-1096606871.html

Freni arızalanan iş makinesi 4 adet aracı önüne katarak durabildi

Freni arızalanan iş makinesi 4 adet aracı önüne katarak durabildi

Sputnik Türkiye

Hatay'da freni arızalanan iş makinesi 4 adet araca çarparak durabildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada çevredekiler iş makinesinin yoldan geçmesine tepki... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T22:32+0300

2025-05-28T22:32+0300

2025-05-28T22:32+0300

hatay

türki̇ye

fren

fren arızası

kaza

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir iş makinesi yolda kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Önüne aldığı bir otomobili sürükleyen iş makinesi toplamda 4 aracaçarptıktan sonra durabildi.Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay anında çevredekilerin yaşadığı korku ve panik de görüntülendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/aci-ailesinden-yeni-suc-duyurusu-kazada-yaralananlar-hakkinda-da-yardim-etmediler-suclamasinda-1096602505.html

hatay

türki̇ye

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hatay, fren, fren arızası, kaza