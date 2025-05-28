https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/freni-arizalanan-is-makinesi-4-adet-araci-onune-katarak-durabildi-1096606871.html
Freni arızalanan iş makinesi 4 adet aracı önüne katarak durabildi
Freni arızalanan iş makinesi 4 adet aracı önüne katarak durabildi
Sputnik Türkiye
Hatay'da freni arızalanan iş makinesi 4 adet araca çarparak durabildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada çevredekiler iş makinesinin yoldan geçmesine tepki... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T22:32+0300
2025-05-28T22:32+0300
2025-05-28T22:32+0300
hatay
türki̇ye
fren
fren arızası
kaza
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir iş makinesi yolda kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Önüne aldığı bir otomobili sürükleyen iş makinesi toplamda 4 aracaçarptıktan sonra durabildi.Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay anında çevredekilerin yaşadığı korku ve panik de görüntülendi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/aci-ailesinden-yeni-suc-duyurusu-kazada-yaralananlar-hakkinda-da-yardim-etmediler-suclamasinda-1096602505.html
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hatay, fren, fren arızası, kaza
hatay, fren, fren arızası, kaza
Freni arızalanan iş makinesi 4 adet aracı önüne katarak durabildi
Hatay'da freni arızalanan iş makinesi 4 adet araca çarparak durabildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kazada çevredekiler iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi. İşyerlerinin güvenlik kamerasına insanların yaşadığı panik anları yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki bir iş makinesi yolda kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Önüne aldığı bir otomobili sürükleyen iş makinesi toplamda 4 aracaçarptıktan sonra durabildi.
Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay anında çevredekilerin yaşadığı korku ve panik de görüntülendi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada, bazı vatandaşlar iş makinesinin yoldan geçmesine tepki gösterdi.