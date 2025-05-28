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Eski Pentagon Analisti Maloof açıkladı: 'ABD derin devleti Trump'ı Ukrayna konusunda yalanlarla mı besliyor?'
Eski Pentagon Analisti Maloof açıkladı: 'ABD derin devleti Trump'ı Ukrayna konusunda yalanlarla mı besliyor?'
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı'nın eski kıdemli güvenlik politikaları analisti Maloof Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T18:57+0300
2025-05-28T18:57+0300
görüş
savunma bakanlığı
ukrayna
abd
batı
donald trump
michael maloof
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Pentagon eski kıdemli güvenlik politikaları analisti Michael Maloof Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat brifinglerinin tamamını almadığını belirterek bu hususun kasıtlı olduğunu düşündüğünü bilhassa da ABD derin devletinin içerisinde çok sayıda Ukrayna destekçisi olduğunu dile getirdi. Neoconlar ile Dışişleri ve Savunma bakanlıklarındaki üst düzey yetkililerin müzakereye giden her yolu aktif bir şekilde engellediğinin altını çizen Maloof, "Trump'a sadece bir tarafı gösteriyorlar" dedi.Maloof açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Batı basını gerçekleri kamuoyundan saklıyor'“Trump müzakere yapmak istiyor olabilir ama perde arkasında onu baltalamak için her şeyi yapıyorlar. Temelde kendi adamları tarafından baltalanıyor” diyen Maloof, Batı medyasının da Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin tam resmini kamuoyundan sakladığını; Rusya'nın füze saldırılarının Ukrayna'nın daha önceki insansız hava aracı saldırılarına misilleme olduğunu bu medyanın kaleme almadığını vurguladı.Maloof ayrıca ABD'nin müttefiklerinin Trump'ın diplomasi hamlelerini görmezden geldiği konusunda da uyarıda bulunarak, "Almanya şimdi Ukrayna'da Taurus füze sistemleri üretmek üzere füze fabrikaları kurmayı öneriyor" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-devlet-baskan-yardimcisi-usakov-trumpin-elestirilerini-degerlendirdi-takip-ediyor-1096594325.html
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savunma bakanlığı, ukrayna, abd, batı, donald trump, michael maloof
savunma bakanlığı, ukrayna, abd, batı, donald trump, michael maloof

Eski Pentagon Analisti Maloof açıkladı: 'ABD derin devleti Trump'ı Ukrayna konusunda yalanlarla mı besliyor?'

18:57 28.05.2025
© AP PhotoABD Başkanı Trump ve Zelenskiy
ABD Başkanı Trump ve Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo
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ABD Savunma Bakanlığı'nın eski kıdemli güvenlik politikaları analisti Maloof Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat brifinglerinin tamamını almadığını söyledi.
Pentagon eski kıdemli güvenlik politikaları analisti Michael Maloof Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın istihbarat brifinglerinin tamamını almadığını belirterek bu hususun kasıtlı olduğunu düşündüğünü bilhassa da ABD derin devletinin içerisinde çok sayıda Ukrayna destekçisi olduğunu dile getirdi.
Neoconlar ile Dışişleri ve Savunma bakanlıklarındaki üst düzey yetkililerin müzakereye giden her yolu aktif bir şekilde engellediğinin altını çizen Maloof, "Trump'a sadece bir tarafı gösteriyorlar" dedi.
Maloof açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bence Trump'ın etrafında olup bitenlerle ilgili olarak Neoconların Trump'ın etrafını sardığını ve onun etrafında çember oluşturduklarını, Trump'ın da bunaldığını ve bunun sonucunda da istediği şeyleri, direktifleri ya da barış görüşmeleri gibi bu yönde çalışan niyetleri uygulamadıklarını görüyoruz. Bunun yerine Ukrayna'yı destekliyorlar. Örneğin General Kellogg gibi. Ukraynalıların yanında yer alıyor.

'Batı basını gerçekleri kamuoyundan saklıyor'

Trump müzakere yapmak istiyor olabilir ama perde arkasında onu baltalamak için her şeyi yapıyorlar. Temelde kendi adamları tarafından baltalanıyor” diyen Maloof, Batı medyasının da Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin tam resmini kamuoyundan sakladığını; Rusya'nın füze saldırılarının Ukrayna'nın daha önceki insansız hava aracı saldırılarına misilleme olduğunu bu medyanın kaleme almadığını vurguladı.
Maloof ayrıca ABD'nin müttefiklerinin Trump'ın diplomasi hamlelerini görmezden geldiği konusunda da uyarıda bulunarak, "Almanya şimdi Ukrayna'da Taurus füze sistemleri üretmek üzere füze fabrikaları kurmayı öneriyor" cümlesini kaydetti.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov: Trump, Ukrayna’da yaşananlarla ilgili yanlış bilgilendiriliyor
14:12
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