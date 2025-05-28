Erdoğan Karakuş: Almanya, Rusya’yı oyalayabilmek için Ukrayna'ya füze veriyor

Ukrayna ile Rusya şu anda özellikle büyük bir çatışma içerisine girdiler. Çünkü barış görüşmesi olduğu takdirde hiç olmazsa birbirlerini caydırıcı noktalarında bulunmaları lazım ki istediklerini kabul ettirebilsinler. O yüzden de Ukrayna mümkün mertebe olduğu kadarıyla Almanya'dan füze istiyor. Almanya şimdi daha değişik bir tutuma sahip. Almanya diyor ki ileride Rusya ile Avrupa arasında bir çatışma olabilir. İki yıllık bir çalışma içerisinde biz Ruslarla çatışacak ve Ruslarla çarpışacak hale gelmeliyiz. Onun için mümkün olduğu kadarıyla Rusları Ukrayna'da oyalamalıyız. O yüzden Almanya'nın bu füzeleri uzun menzilli 3500 bazıları 5500 kilometreye kadar gidebilecek olan füzeleri vermeyi planlıyor. Şimdi Rusya diyor ki bu 3. Dünya Savaşı'na neden olur, nükleer savaşa neden olur. Tank verirken Almanya aynı şeyleri söylüyordu. Patriot gelirken aynı şeyleri söylüyordu Rusya. Rusya caydırmak amaçlı devamlı nükleer silahların kullanılmasıyla mümkün olduğu kadarıyla yıldırmaya çalışıyor.