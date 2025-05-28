https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/erdogan-karakus-almanya-rusyayi-oyalayabilmek-icin-ukraynaya-fuze-veriyor-1096604729.html
Erdoğan Karakuş: Almanya, Rusya’yı oyalayabilmek için Ukrayna'ya füze veriyor
Erdoğan Karakuş: Almanya, Rusya’yı oyalayabilmek için Ukrayna'ya füze veriyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Almanya ziyareti sırasında Almanya’dan uzun menzilli füze talep etti. Ukrayna’nın bu talebine ilişkin Sputnik’e konuşan Emekli... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T19:38+0300
2025-05-28T19:38+0300
2025-05-28T19:38+0300
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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Almanya'ya giderek yeni silahlar talep etti. Barış görüşmeleri konusunda ciddiyetten uzak açıklamalar yapan Zelenskiy uzun menzilli silahlar talep ederek savaşı sürdürme kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.Zelenskiy’in açıklamaları ardından konuşsan Almanya Başbakanı Merz ise iki ülke arasında uzun menzilli füze üretimine yönelik önemli bir iş birliğinin başlayacağını açıkladı. Merz, "Bu, sanayi düzeyinde bir ortaklık olacak. Hem Ukrayna'da hem de Almanya'da üretim yapılabilecek" ifadelerini kullandı.Almanya'nın Ukrayna'ya silah verme girişimini Sputnik’e değerlendiren Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş şunları söyledi:‘ABD elementleri düşünüyor’Barış görüşmelerine ilişkin de bir değerlendirme yapan Karakuş şu sözleri kullandı:‘Batı barış görüşmelerinin Türkiye’de olmasını istemiyor’Barış görüşmelerine ilişkin Türkiye’nin ortaya koyduğu iyi niyete rağmen Batı’nın Türkiye’den yana olmadığını belirten Emekli Hava Korgeneral Karakuş sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/zaharovadan-merze-yanit-batinin-stratejik-belirsizligi-saldirgan-kifayetsizlige-yol-acti-1096599099.html
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erdoğan karakuş, almanya ukrayna füze desteği, rusya ukrayna savaşı, zelenskiy almanya ziyareti, almanya uzun menzilli füze, ukrayna silah yardımı, üçüncü dünya savaşı uyarısı, karakuş barış görüşmeleri, almanya rusya gerilimi
erdoğan karakuş, almanya ukrayna füze desteği, rusya ukrayna savaşı, zelenskiy almanya ziyareti, almanya uzun menzilli füze, ukrayna silah yardımı, üçüncü dünya savaşı uyarısı, karakuş barış görüşmeleri, almanya rusya gerilimi
Erdoğan Karakuş: Almanya, Rusya’yı oyalayabilmek için Ukrayna'ya füze veriyor
Özel
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Almanya ziyareti sırasında Almanya’dan uzun menzilli füze talep etti. Ukrayna’nın bu talebine ilişkin Sputnik’e konuşan Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş Almanya’nın Rusya’yı oyalamak için Ukrayna'ya silah sağladığını belirtti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy Almanya'ya giderek yeni silahlar talep etti. Barış görüşmeleri konusunda ciddiyetten uzak açıklamalar yapan Zelenskiy uzun menzilli silahlar talep ederek savaşı sürdürme kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.
Zelenskiy’in açıklamaları ardından konuşsan Almanya Başbakanı Merz ise iki ülke arasında uzun menzilli füze üretimine yönelik önemli bir iş birliğinin başlayacağını açıkladı. Merz, "Bu, sanayi düzeyinde bir ortaklık olacak. Hem Ukrayna'da hem de Almanya'da üretim yapılabilecek" ifadelerini kullandı.
Almanya'nın Ukrayna'ya silah verme girişimini Sputnik’e değerlendiren Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş şunları söyledi:
Ukrayna ile Rusya şu anda özellikle büyük bir çatışma içerisine girdiler. Çünkü barış görüşmesi olduğu takdirde hiç olmazsa birbirlerini caydırıcı noktalarında bulunmaları lazım ki istediklerini kabul ettirebilsinler. O yüzden de Ukrayna mümkün mertebe olduğu kadarıyla Almanya'dan füze istiyor. Almanya şimdi daha değişik bir tutuma sahip. Almanya diyor ki ileride Rusya ile Avrupa arasında bir çatışma olabilir. İki yıllık bir çalışma içerisinde biz Ruslarla çatışacak ve Ruslarla çarpışacak hale gelmeliyiz. Onun için mümkün olduğu kadarıyla Rusları Ukrayna'da oyalamalıyız. O yüzden Almanya'nın bu füzeleri uzun menzilli 3500 bazıları 5500 kilometreye kadar gidebilecek olan füzeleri vermeyi planlıyor. Şimdi Rusya diyor ki bu 3. Dünya Savaşı'na neden olur, nükleer savaşa neden olur. Tank verirken Almanya aynı şeyleri söylüyordu. Patriot gelirken aynı şeyleri söylüyordu Rusya. Rusya caydırmak amaçlı devamlı nükleer silahların kullanılmasıyla mümkün olduğu kadarıyla yıldırmaya çalışıyor.
‘ABD elementleri düşünüyor’
Barış görüşmelerine ilişkin de bir değerlendirme yapan Karakuş şu sözleri kullandı:
Barış görüşmelerine otururken güçlü oturmak amaçlı işlemler bunlar. Ukrayna'da güçlü oturabilmek için mümkün mertebe bunu istiyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla barış görüşmeleri falan yakın zamanda pek başlamayacak. ABD Başkanı Trump Ukrayna'daki minerallerle ilgili anlaşma yaptı. Bu anlaşma ile ‘Ukrayna'ya harcadığımızı parayı fazlası ile çıkardık’ dedi. Şimdi tabii ki Ukrayna'ya da bir zarar gelsin istemiyor. Ukrayna'nın kaybedeceği topraklar Rusya'nın eline geçecek topraklardan bu sefer bu özel minerallerden elde etmemiş olacak Amerika Birleşik Devletleri. Bunun için bir boğuşma devam ediyor. Özellikle Zelenskiy de ben Kırım'ı vermem diyor. O nedenle işler uzayacak görünüyor. Ve barış görüşmeleri de pek fazla olacak gibi görünmüyor.
‘Batı barış görüşmelerinin Türkiye’de olmasını istemiyor’
Barış görüşmelerine ilişkin Türkiye’nin ortaya koyduğu iyi niyete rağmen Batı’nın Türkiye’den yana olmadığını belirten Emekli Hava Korgeneral Karakuş sözlerini şöyle sürdürdü:
Batı barış görüşmeleri Türkiye'de olsun istemiyorlar. Türkiye'nin kıymet kazanmasını asla istemiyorlar. Rusya ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre Karadeniz'de çatışma yapılmayacak. O yüzden denizde ateşkes ilan etmiş oldular. Türkiye açısından en önemli konu bu. Yani her türlü tahıl diğer ticaret gemilerinin rahat işlemesi söz konusu olur hale geldi. Türkiye açısından en önemlisi bu. Hem boğazlardan geçen gemilerin navlun parasından bir şekilde kazanmak aynı zamanda işte hem tahıl aktarımı ve diğer malların aktarılması konusunda ticaret yapılması konusunda bir noktaya gelmek Türkiye için de büyük bir menfaat sağlayacağı ortada. Onu hiç olmazsa Türkiye için önemli bir gelişme olarak görmek lazım.