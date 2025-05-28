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Dünyaya borç veren ülke değişti: 34 yıl sonra Japonya tahtından oldu
Dünyaya borç veren ülke değişti: 34 yıl sonra Japonya tahtından oldu
Sputnik Türkiye
Japonya Maliye Bakanlığı’nın ülkenin net dış varlıklarına ilişkin açıklaması sonrasında Japonya, 34 yıllık tahtını Almanya'ya devretti. Almanya’nın net dış... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin net dış varlıkları 2024 yılı sonunda yaklaşık yüzde 13 artarak 533 trilyon yene yükseldi. Bu rakam, Japonya tarihindeki en yüksek seviye olmasına rağmen, ülke 34 yıl sonra zirvedeki yerini Almanya’ya kaptırdı.ABD basınında yer alan habere göre Almanya, 569,7 trilyon yenlik net dış varlığıyla Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük alacaklı ülkesi oldu. Çin ise 516,3 trilyon yen ile üçüncü sırada yer aldı. Japonya, 1991 yılında Almanya’yı geçerek ilk sıraya yerleşmişti.Euro-yen kurundaki değişim etkili olduBu değişim, uzmanlarca Almanya’nın ihracat performansına bağlanıyor. Almanya, 2024 yılında 248,7 milyar euro cari fazla verirken, euro-yen kurundaki değişim de Almanya’nın lehine oldu. Japonya’nın aynı dönemde verdiği cari fazla ise 29,4 trilyon yen seviyesinde kaldı.Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise liderliğin kaybedilmesini fazla önemsemeyerek, “Japonya’nın net dış varlıkları istikrarlı şekilde artıyor, bu sıralama değişikliği pozisyonumuzu temelden değiştirmiyor,” dedi.
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japonya, almanya, çin, varlık

Dünyaya borç veren ülke değişti: 34 yıl sonra Japonya tahtından oldu

11:51 28.05.2025 (güncellendi: 11:56 28.05.2025)
© AP Photo / Hiro KomaeJaponya kalabalık
Japonya kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / Hiro Komae
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Japonya Maliye Bakanlığı’nın ülkenin net dış varlıklarına ilişkin açıklaması sonrasında Japonya, 34 yıllık tahtını Almanya'ya devretti. Almanya’nın net dış varlıkları 569,7 trilyon yenle Japonya’yı geride bırakırken, Çin 516,3 trilyon yenle üçüncü sırada yer aldı. Böylece 34 yıl sonra “dünyanın en büyük alacaklı ülkesi” ünvanı Almanya'nın oldu.
Japonya Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkenin net dış varlıkları 2024 yılı sonunda yaklaşık yüzde 13 artarak 533 trilyon yene yükseldi. Bu rakam, Japonya tarihindeki en yüksek seviye olmasına rağmen, ülke 34 yıl sonra zirvedeki yerini Almanya’ya kaptırdı.
ABD basınında yer alan habere göre Almanya, 569,7 trilyon yenlik net dış varlığıyla Japonya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük alacaklı ülkesi oldu. Çin ise 516,3 trilyon yen ile üçüncü sırada yer aldı. Japonya, 1991 yılında Almanya’yı geçerek ilk sıraya yerleşmişti.

Euro-yen kurundaki değişim etkili oldu

Bu değişim, uzmanlarca Almanya’nın ihracat performansına bağlanıyor. Almanya, 2024 yılında 248,7 milyar euro cari fazla verirken, euro-yen kurundaki değişim de Almanya’nın lehine oldu. Japonya’nın aynı dönemde verdiği cari fazla ise 29,4 trilyon yen seviyesinde kaldı.
Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise liderliğin kaybedilmesini fazla önemsemeyerek, “Japonya’nın net dış varlıkları istikrarlı şekilde artıyor, bu sıralama değişikliği pozisyonumuzu temelden değiştirmiyor,” dedi.
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