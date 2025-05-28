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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Yeni anayasa komisyonunda yer alacak isimler netleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Yeni anayasa komisyonunda yer alacak isimler netleşiyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa komisyonuna ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Komisyonda hangi isimler olacağı şekilleniyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T11:39+0300
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recep tayyip erdoğan
anayasa
yeni anayasa
anayasa komisyonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" açıklamasının ardından, yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği öğrenilirken komisyonda; Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Ömer Çelik, Abdullah Güler, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyorToplantılara Erdoğan da katılacakKomisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.Komisyonda hangi isimler yer alacak?Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/erdogan-devletin-sayginligina-halel-getiren-kamunun-mallarini-israf-eden-kimsenin-gozunun-yasina-1096526306.html
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ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ak parti, recep tayyip erdoğan, anayasa, yeni anayasa, anayasa komisyonu, cevdet yılmaz, mustafa elitaş, ali i̇hsan yavuz, özlem zengin, ömer çelik
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk), ak parti, recep tayyip erdoğan, anayasa, yeni anayasa, anayasa komisyonu, cevdet yılmaz, mustafa elitaş, ali i̇hsan yavuz, özlem zengin, ömer çelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Yeni anayasa komisyonunda yer alacak isimler netleşiyor

11:39 28.05.2025 (güncellendi: 11:50 28.05.2025)
© Oğuz YeterCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Oğuz Yeter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa komisyonuna ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Komisyonda hangi isimler olacağı şekilleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" açıklamasının ardından, yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği öğrenilirken komisyonda; Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Ömer Çelik, Abdullah Güler, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyor

Toplantılara Erdoğan da katılacak

Komisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.

Komisyonda hangi isimler yer alacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan komisyonda, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyor.
Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.
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