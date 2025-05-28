https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/cumhurbaskani-erdogan-aciklamisti-yeni-anayasa-komisyonunda-yer-alacak-isimler-belli-oldu-1096584838.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Yeni anayasa komisyonunda yer alacak isimler netleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Yeni anayasa komisyonunda yer alacak isimler netleşiyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni anayasa komisyonuna ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Komisyonda hangi isimler olacağı şekilleniyor. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T11:39+0300

2025-05-28T11:39+0300

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türki̇ye

ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)

ak parti

recep tayyip erdoğan

anayasa

yeni anayasa

anayasa komisyonu

cevdet yılmaz

mustafa elitaş

ali i̇hsan yavuz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" açıklamasının ardından, yeni anayasa çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonun çalışmalarına yaz boyunca devam edeceği öğrenilirken komisyonda; Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Ömer Çelik, Abdullah Güler, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer alacağı belirtiliyorToplantılara Erdoğan da katılacakKomisyon kurulmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alındı.Komisyonda hangi isimler yer alacak?Komisyonun ilk toplantısını planlanan en kısa zamanda yapması ve yaz boyu çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor. Komisyon toplantılarına zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık edeceği öğrenildi.

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