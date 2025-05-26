Erdoğan: Devletin saygınlığına halel getiren, kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Unvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatırım bu makamlar gelip geçici, bu görevler yetkiler bize milletin emaneti, aslolan halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak. Kamunun yararı her şeyin üzerindedir. Görevini kötüye kullanan, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin saygınlığına halel getiren kamunun mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmayız"