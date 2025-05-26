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Erdoğan: Devletin saygınlığına halel getiren, kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız
Erdoğan: Devletin saygınlığına halel getiren, kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet hizmetleri konusunda uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu:'Devlet demek düzen demektir'
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Erdoğan: Devletin saygınlığına halel getiren, kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız

15:11 26.05.2025 (güncellendi: 15:20 26.05.2025)
© Oğuz YeterCumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
© Oğuz Yeter
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletin saygınlığına halel getiren, kamunun mallarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet hizmetleri konusunda uyarılarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu:
Unvanı ne olursa olsun devlet hizmetinde bulunan her bir kardeşime şunu hatırlatırım bu makamlar gelip geçici, bu görevler yetkiler bize milletin emaneti, aslolan halka hizmet ederek hakkın rızasını kazanmak. Kamunun yararı her şeyin üzerindedir. Görevini kötüye kullanan, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin saygınlığına halel getiren kamunun mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmayız"

'Devlet demek düzen demektir'

Vatandaşa zulmedene müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen demektir. Nizamı yasa ile beraber vicdan sağlar. Bir eylemin yasaya uygun olması onun her zaman etik olduğu anlamına gelmez. Kimsenin mevzuattaki boşluklardan yararlanarak hak hukuk çiğnemesine müsaade etmeyiz.

Arif Kocabıyık sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
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