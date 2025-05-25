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Yarın hesaplara yatacak, hesaplarınızı kontrol edin: 4 şirket temettü veriyor
Yarın hesaplara yatacak, hesaplarınızı kontrol edin: 4 şirket temettü veriyor
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirket yarın temettü dağıtımını gerçekleştirecek. 25.05.2025, Sputnik Türkiye
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Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. 4 şirket temettü dağıtacakGüçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği yüksek oluyor ve yatırımcılar da bu şirketlere ilgi duyuyor.Temettü ödemeleri ne kadar?Temettü ödemesi nedir? Temettü ödemesi türleriTemettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Genellikle halka açık şirketler, yıllık finansal performanslarına göre bu ödemeyi gerçekleştirir. Temettü ödemesi, yatırımcılara şirketin kârından nakit veya ek hisse senedi şeklinde pay verilmesini içerir.Temettü türleri nelerdir?Nakit Temettü: Yatırımcının hesabına doğrudan nakit olarak yatırılır. En yaygın türdür.Bedelsiz Hisse Senedi Temettüsü: Şirket, kârını nakit yerine yeni hisse senetleri vererek dağıtır. Bu yöntemle yatırımcıların elindeki hisse sayısı artar, ancak şirketin toplam piyasa değeri değişmez.Menkul Kıymet Temettüsü: Nakit veya hisse senedi dışındaki varlıklarla yapılan ödemelerdir (daha az yaygındır).
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temettü, borsa temettü, 4 şirket temettü verecek, temettü nedir, temettü türleri
temettü, borsa temettü, 4 şirket temettü verecek, temettü nedir, temettü türleri

Yarın hesaplara yatacak, hesaplarınızı kontrol edin: 4 şirket temettü veriyor

09:11 25.05.2025 (güncellendi: 09:12 25.05.2025)
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Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirket yarın temettü dağıtımını gerçekleştirecek.
Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

4 şirket temettü dağıtacak

Güçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği yüksek oluyor ve yatırımcılar da bu şirketlere ilgi duyuyor.

Temettü ödemeleri ne kadar?

Anadolu Isuzu 1 TL nominal değerli pay için net 1.6865078 lira,
Coca Cola 0.9113699 lira,
Lokman Hekim 0.3541666 lira,
Mavi Giyim ise 0.9962167 lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.

Temettü ödemesi nedir? Temettü ödemesi türleri

Temettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Genellikle halka açık şirketler, yıllık finansal performanslarına göre bu ödemeyi gerçekleştirir. Temettü ödemesi, yatırımcılara şirketin kârından nakit veya ek hisse senedi şeklinde pay verilmesini içerir.

Temettü türleri nelerdir?

Nakit Temettü: Yatırımcının hesabına doğrudan nakit olarak yatırılır. En yaygın türdür.

Bedelsiz Hisse Senedi Temettüsü: Şirket, kârını nakit yerine yeni hisse senetleri vererek dağıtır. Bu yöntemle yatırımcıların elindeki hisse sayısı artar, ancak şirketin toplam piyasa değeri değişmez.

Menkul Kıymet Temettüsü: Nakit veya hisse senedi dışındaki varlıklarla yapılan ödemelerdir (daha az yaygındır).
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