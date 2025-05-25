https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/yarin-hesaplara-yatacak-hesaplarinizi-kontrol-edin-4-sirket-temettu-veriyor-1096488999.html

Yarın hesaplara yatacak, hesaplarınızı kontrol edin: 4 şirket temettü veriyor

Yarın hesaplara yatacak, hesaplarınızı kontrol edin: 4 şirket temettü veriyor

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da işlem gören dört şirket yarın temettü dağıtımını gerçekleştirecek. 25.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-25T09:11+0300

2025-05-25T09:11+0300

2025-05-25T09:12+0300

ekonomi̇

temettü

türkiye

borsa i̇stanbul

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Şirketler elde ettikleri karlarını hissedarlarıyla paylaşmaya devam ediyor. 4 şirket temettü dağıtacakGüçlü şirketlerin temettü dağıtım verimliliği yüksek oluyor ve yatırımcılar da bu şirketlere ilgi duyuyor.Temettü ödemeleri ne kadar?Temettü ödemesi nedir? Temettü ödemesi türleriTemettü ödemesi, bir şirketin elde ettiği kârdan hissedarlarına yaptığı kâr payı dağıtımıdır. Genellikle halka açık şirketler, yıllık finansal performanslarına göre bu ödemeyi gerçekleştirir. Temettü ödemesi, yatırımcılara şirketin kârından nakit veya ek hisse senedi şeklinde pay verilmesini içerir.Temettü türleri nelerdir?Nakit Temettü: Yatırımcının hesabına doğrudan nakit olarak yatırılır. En yaygın türdür.Bedelsiz Hisse Senedi Temettüsü: Şirket, kârını nakit yerine yeni hisse senetleri vererek dağıtır. Bu yöntemle yatırımcıların elindeki hisse sayısı artar, ancak şirketin toplam piyasa değeri değişmez.Menkul Kıymet Temettüsü: Nakit veya hisse senedi dışındaki varlıklarla yapılan ödemelerdir (daha az yaygındır).

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/tupras-temettu-ne-zaman-yatacak-hangi-gun-hesaba-gecer-tupras-tuprs-temettu-odemesi-bu-hafta-1094948023.html

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