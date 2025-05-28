https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/bankada-hesabi-olanlar-dikkat-ibana-para-transferinde-sms-onayi-iddiasina-net-aciklama-1096586568.html

Bankada hesabı olanlar dikkat: IBAN’a para transferinde 'SMS onayı' iddiasına net açıklama

Bankada hesabı olanlar dikkat: IBAN’a para transferinde 'SMS onayı' iddiasına net açıklama

Sputnik Türkiye

Son günlerde sosyal medyada dolaşan “1 Haziran 2025’ten itibaren para transferlerinde SMS doğrulama zorunlu olacak” iddialarına, Bankacılık Düzenleme ve... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T12:28+0300

2025-05-28T12:28+0300

2025-05-28T12:28+0300

ekonomi̇

bddk

hesap

banka

para transferi

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Türkiye genelinde faaliyet gösteren bankaların para transfer sistemleriyle ilgili olarak, 1 Haziran 2025’ten itibaren SMS doğrulamasının zorunlu hale geleceği yönünde bazı haber ve iddialar kamuoyuna yansıdı. Bu iddialar, banka kullanıcılarında kafa karışıklığına neden oldu.BDDK: Sistemde değişiklik yokNTV'nin haberine göre, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan BDDK kaynakları, para transferi işlemlerinin mevcut sistemle sürdüğünü ve SMS doğrulaması gibi bir düzenlemenin şu an için gündemde olmadığını belirtti. Kaynaklar, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve asılsız bilgilere dayanarak yayıldığını ifade etti.Mevcut güvenlik uygulamaları devam ediyorTürkiye’deki bankalar, halihazırda dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde yüksek güvenlik standartları uyguluyor. Kullanıcıların tercihlerine bağlı olarak bazı işlemlerde SMS onayı kullanılabilse de bu, zorunlu ya da merkezi bir düzenleme değil.BDDK’ya yakın kaynaklar, vatandaşların yalnızca resmî açıklamalara ve yetkili kurumların duyurularına güvenmesi gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kayyum-atanan-paparadaki-hesaplar-ne-olacak-aciklama-geldi-1096585908.html

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bddk, hesap, banka, para transferi