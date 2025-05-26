https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-yeniden-tahliye-oldu-1096522878.html
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, yeniden tahliye oldu
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, yeniden tahliye oldu
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, tahliye edildi. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T13:54+0300
2025-05-26T13:54+0300
2025-05-26T13:54+0300
arif kocabıyık
cumhurbaşkanına hakaret
tutuklama
tahliye
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Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından yeniden tahliye edildi. Kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 7 Mayıs'ta tutuklanmış, 14 Mayıs'ta tahliye edilmişti ama 15 Mayıs'ta yeniden tutuklanmıştı. Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık hakkında yeniden tahliye kararı verildi. Hakkında iddianame hazırlanarak dava açılan Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi." ifadelerini kullandı.7 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçuyla tutuklanan ve 14 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine Savcılık itiraz etmiş ve 15 Mayıs'ta Kocabıyık yeniden tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/tahliye-edilmisti-sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096237902.html
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arif kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama, tahliye
arif kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama, tahliye
Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, yeniden tahliye oldu
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, tahliye edildi.
Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından yeniden tahliye edildi. Kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 7 Mayıs'ta tutuklanmış, 14 Mayıs'ta tahliye edilmişti ama 15 Mayıs'ta yeniden tutuklanmıştı.
Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık hakkında yeniden tahliye kararı verildi. Hakkında iddianame hazırlanarak dava açılan Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi." ifadelerini kullandı.
7 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçuyla tutuklanan ve 14 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine Savcılık itiraz etmiş ve 15 Mayıs'ta Kocabıyık yeniden tutuklanmıştı.