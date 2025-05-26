https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-yeniden-tahliye-oldu-1096522878.html

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, yeniden tahliye oldu

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, yeniden tahliye oldu

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, tahliye edildi. 26.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-26T13:54+0300

2025-05-26T13:54+0300

2025-05-26T13:54+0300

arif kocabıyık

cumhurbaşkanına hakaret

tutuklama

tahliye

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Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık, tutukluluğuna yapılan itirazın ardından yeniden tahliye edildi. Kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret suçundan 7 Mayıs'ta tutuklanmış, 14 Mayıs'ta tahliye edilmişti ama 15 Mayıs'ta yeniden tutuklanmıştı. Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık hakkında yeniden tahliye kararı verildi. Hakkında iddianame hazırlanarak dava açılan Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arif Kocabıyık hakkında iddianame düzenlenerek dava açıldı. Mahkeme, tutuklama kararının itirazımızda belirttiğimiz gibi "hukuka aykırı verildiği" gerekçesiyle tahliyesine karar verdi." ifadelerini kullandı.7 Mayıs'ta 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçuyla tutuklanan ve 14 Mayıs'ta tahliye edilen Kocabıyık'ın tahliye edilmesine Savcılık itiraz etmiş ve 15 Mayıs'ta Kocabıyık yeniden tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/tahliye-edilmisti-sokak-roportajlariyla-taninan-arif-kocabiyik-gozaltina-alindi-1096237902.html

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arif kocabıyık, cumhurbaşkanına hakaret, tutuklama, tahliye