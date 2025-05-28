https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/almanyadan-schengen-vize-aciklamasi-oncelik-iki-kategorideki-kisilere-veriliyor-1096576419.html

Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Öncelik iki kategorideki kişilere veriliyor

Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Öncelik iki kategorideki kişilere veriliyor

Sputnik Türkiye

Almanya, Schengen vizesinde önceliği iş insanları ve öğrencilere veriyor. Başkonsolos Schröer, Cascade Kuralı'nın Türkiye'de etkin uygulanacağını duyurdu.

2025-05-28T07:17+0300

2025-05-28T07:17+0300

2025-05-28T07:23+0300

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Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek söyleşiye katıldı. Öğrencilerden Schengen vizesi konusunda gelen soruları yanıtlayan İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer şu açıklamayı yaptı:Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı'nı yakın gelecekte Türkiye'de 'daha etkin' biçimde uygulanacağını belirten Schröer, "Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir" ifadelerini kullandı.'Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız'İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer açıklamalarında ayrıca şunları kaydetti:

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