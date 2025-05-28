https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/almanyadan-schengen-vize-aciklamasi-oncelik-iki-kategorideki-kisilere-veriliyor-1096576419.html
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Öncelik iki kategorideki kişilere veriliyor
Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Öncelik iki kategorideki kişilere veriliyor
Sputnik Türkiye
Almanya, Schengen vizesinde önceliği iş insanları ve öğrencilere veriyor. Başkonsolos Schröer, Cascade Kuralı'nın Türkiye'de etkin uygulanacağını duyurdu.
2025-05-28T07:17+0300
2025-05-28T07:17+0300
2025-05-28T07:23+0300
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Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek söyleşiye katıldı. Öğrencilerden Schengen vizesi konusunda gelen soruları yanıtlayan İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer şu açıklamayı yaptı:Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı'nı yakın gelecekte Türkiye'de 'daha etkin' biçimde uygulanacağını belirten Schröer, "Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir" ifadelerini kullandı.'Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız'İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer açıklamalarında ayrıca şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250513/yunan-adalarina-gidisin-maliyeti-belli-oldu-kapida-vize-ve-feribot-ucretleri-ne-kadar-1096168237.html
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Almanya'dan Schengen vizesi açıklaması: Öncelik iki kategorideki kişilere veriliyor
07:17 28.05.2025 (güncellendi: 07:23 28.05.2025)
Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Schröer, vizeler hakkında gelen soru üzerine "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir" dedi.
Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek söyleşiye katıldı. Öğrencilerden Schengen vizesi konusunda gelen soruları yanıtlayan İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer şu açıklamayı yaptı:
"Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir"
Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı'nı yakın gelecekte Türkiye'de 'daha etkin' biçimde uygulanacağını belirten Schröer, "Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir" ifadelerini kullandı.
'Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız'
İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer açıklamalarında ayrıca şunları kaydetti:
"Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye’deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır"