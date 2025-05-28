https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/almanya-ve-ukrayna-silah-uretiminin-finansmanina-iliskin-anlasma-imzaladi-1096603245.html

Almanya ve Ukrayna silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladı

Almanya ve Ukrayna silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladı

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silahüretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığını duyurdu. 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T18:30+0300

2025-05-28T18:30+0300

2025-05-28T18:29+0300

ukrayna kri̇zi̇

almanya savunma bakanlığı

boris pistorius

rustem umerov

ukrayna

berlin

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vladimir zelenskiy

rusya

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Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Berlin ve Kiev’in Ukrayna'da uzun menzilli silah üretiminin finansmanına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtildi.Açıklamada, “Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukraynalı mevkidaşı Rustem Umerov, Ukrayna’da üretilecek uzun menzilli silahların finansmanına ilişkin bir anlaşma imzaladı. Ayrıca, Ukrayna ile Alman askeri sanayii şirketleri arasında bir anlaşma imzalandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, önemli miktarda uzun menzilli silahın bu yıl içinde Ukrayna'ya tedarik edileceği kaydedildi.Önceki gün Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah pompalamasının müzakerelere katkı sağlamayacağını ve olumsuz etki yaratacağını belirtmişti.

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almanya savunma bakanlığı, boris pistorius, rustem umerov, ukrayna, berlin, kiev, vladimir zelenskiy, rusya, nato, kremlin