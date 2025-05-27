Merz’ten Ukrayna’ya uzun menzilli sağlama kararına ilişkin açıklama: ‘Aylar önce alındı’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Parıltının gerçek yüzü
07:07
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Manşetten Mehmet Şimşek eleştirisi
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Avcı: 'Kendimi şarkı söylemeye adadım'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sağlıklı beslenmenin görünmeyen tehdidi: Pestisit
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Yeşilçamın unutulmaz ismi, Harun Kolçak'ın da babasıydı
15:22
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD bu ateşkesi, İsrail’i kapsamadığı halde kabul etti. Husiler, İsrail’i vurmaya devam ediyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
44 dk
SESLİ HABER
Macron’un yediği tokat dünya basınında
18:19
3 dk
HABERLER
Öne çıkan başlıklar
18:30
12 dk
İLHAN ŞEŞEN'E VEDA
Usta sanatçı bir ömürlük şarkılara imza attı
18:45
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:10
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/merzten-ukraynaya-uzun-menzilli-saglama-kararina-iliskin-aciklama-aylar-once-alindi-1096546536.html
Merz’ten Ukrayna’ya uzun menzilli sağlama kararına ilişkin açıklama: ‘Aylar önce alındı’
Merz’ten Ukrayna’ya uzun menzilli sağlama kararına ilişkin açıklama: ‘Aylar önce alındı’
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Merz, Kiev'e sağlanan silahların menziline ilişkin kısıtlamaları kaldırma kararının aylar önce alındığını belirtti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T11:21+0300
2025-05-27T11:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
almanya
friedrich merz
ukrayna
taurus
uzun menzilli füze
rusya
lars klingbeil
boris pistorius
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096546109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58f69e81fdbcf3aaff3dd38899b53d68.jpg
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile ortak basın toplantısında, dün akşam duyurduğu Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaları kaldırma kararının aylar önce alındığını söyledi.Merz, “Bildiğim kadarıyla, ki bunu dün de tekrarladım, menzil kısıtlaması uygulayan ülkeler uzun zaman önce bu koşullardan vazgeçmişler. Dolayısıyla dün Berlin'de zaten aylar önce gerçekleşmiş olan bir şeyi, yani Ukrayna'nın aldığı silahları, sınırları dışında da olmak üzere, Rusya topraklarındaki askeri hedeflere karşı kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladım” şeklinde konuştu.Daha önce Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya’nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini açıklamıştı.Daha sonra Almanya Şansölye Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariği konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.Merz, Nisan ayında ARD televizyon kanalına verdiği röportajda, Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri tedarik etmesine izin verebileceğini dile getirmişti. Öte yandan Savunma Bakanı Boris Pistorius böyle bir hamleye karşı ‘birçok argüman’ olduğunu söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Alman Taurus füzelerinin Rusya topraklarında herhangi bir hedefi vurmasını Berlin'in Kiev'in yanında çatışmalara katılması olarak değerlendirileceğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kuzey-koreden-abdye-altin-kubbe-uyarisu-uzayin-militarizasyonu-tehdidini-yaratiyor-1096544804.html
almanya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096546109_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_53260e2691d10107b47ae702744fd9dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, friedrich merz, ukrayna, taurus, uzun menzilli füze, rusya, lars klingbeil, boris pistorius, abd
almanya, friedrich merz, ukrayna, taurus, uzun menzilli füze, rusya, lars klingbeil, boris pistorius, abd

Merz’ten Ukrayna’ya uzun menzilli sağlama kararına ilişkin açıklama: ‘Aylar önce alındı’

11:21 27.05.2025
© AP Photo / Mindaugas KulbisAlmanya Şansölyesi Friedrich Merz
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Abone ol
Almanya Başbakanı Merz, Kiev'e sağlanan silahların menziline ilişkin kısıtlamaları kaldırma kararının aylar önce alındığını belirtti.
Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile ortak basın toplantısında, dün akşam duyurduğu Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaları kaldırma kararının aylar önce alındığını söyledi.
Merz, “Bildiğim kadarıyla, ki bunu dün de tekrarladım, menzil kısıtlaması uygulayan ülkeler uzun zaman önce bu koşullardan vazgeçmişler. Dolayısıyla dün Berlin'de zaten aylar önce gerçekleşmiş olan bir şeyi, yani Ukrayna'nın aldığı silahları, sınırları dışında da olmak üzere, Rusya topraklarındaki askeri hedeflere karşı kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladım” şeklinde konuştu.
Daha önce Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya’nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini açıklamıştı.
Daha sonra Almanya Şansölye Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariği konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.
Merz, Nisan ayında ARD televizyon kanalına verdiği röportajda, Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri tedarik etmesine izin verebileceğini dile getirmişti. Öte yandan Savunma Bakanı Boris Pistorius böyle bir hamleye karşı ‘birçok argüman’ olduğunu söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Alman Taurus füzelerinin Rusya topraklarında herhangi bir hedefi vurmasını Berlin'in Kiev'in yanında çatışmalara katılması olarak değerlendirileceğini kaydetmişti.
Pyongyang Kim Il Sung Meydanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
DÜNYA
Kuzey Kore’den ABD’ye ‘Altın Kubbe’ uyarısu: ‘Uzayın militarizasyonu tehdidini yaratıyor’
10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала