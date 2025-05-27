https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/merzten-ukraynaya-uzun-menzilli-saglama-kararina-iliskin-aciklama-aylar-once-alindi-1096546536.html

Merz’ten Ukrayna’ya uzun menzilli sağlama kararına ilişkin açıklama: ‘Aylar önce alındı’

Merz’ten Ukrayna’ya uzun menzilli sağlama kararına ilişkin açıklama: ‘Aylar önce alındı’

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Merz, Kiev'e sağlanan silahların menziline ilişkin kısıtlamaları kaldırma kararının aylar önce alındığını belirtti. 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T11:21+0300

2025-05-27T11:21+0300

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Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile ortak basın toplantısında, dün akşam duyurduğu Ukrayna'ya tedarik edilen silahların menzili üzerindeki kısıtlamaları kaldırma kararının aylar önce alındığını söyledi.Merz, “Bildiğim kadarıyla, ki bunu dün de tekrarladım, menzil kısıtlaması uygulayan ülkeler uzun zaman önce bu koşullardan vazgeçmişler. Dolayısıyla dün Berlin'de zaten aylar önce gerçekleşmiş olan bir şeyi, yani Ukrayna'nın aldığı silahları, sınırları dışında da olmak üzere, Rusya topraklarındaki askeri hedeflere karşı kullanma hakkına sahip olduğunu açıkladım” şeklinde konuştu.Daha önce Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya’nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini açıklamıştı.Daha sonra Almanya Şansölye Yardımcısı ve Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) lideri Lars Klingbeil, Merz'in açıklamasının aksine Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariği konusundaki tutumunu değiştirmediğini söylemişti.Merz, Nisan ayında ARD televizyon kanalına verdiği röportajda, Almanya'nın Avrupalı ortaklarıyla koordinasyon içinde Ukrayna'ya Taurus seyir füzeleri tedarik etmesine izin verebileceğini dile getirmişti. Öte yandan Savunma Bakanı Boris Pistorius böyle bir hamleye karşı ‘birçok argüman’ olduğunu söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Alman Taurus füzelerinin Rusya topraklarında herhangi bir hedefi vurmasını Berlin'in Kiev'in yanında çatışmalara katılması olarak değerlendirileceğini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kuzey-koreden-abdye-altin-kubbe-uyarisu-uzayin-militarizasyonu-tehdidini-yaratiyor-1096544804.html

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almanya, friedrich merz, ukrayna, taurus, uzun menzilli füze, rusya, lars klingbeil, boris pistorius, abd