https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/alman-yapimi-taurus-fuzelerinin-kieve-tedariki-berlin-neden-ucuncu-kez-bir-dunya-savasinin-baslatan-1096600737.html

Alman yapımı Taurus füzelerinin Kiev’e tedariki: Berlin neden üçüncü kez bir dünya savaşının başlatan ülke oluyor?

Alman yapımı Taurus füzelerinin Kiev’e tedariki: Berlin neden üçüncü kez bir dünya savaşının başlatan ülke oluyor?

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Alman yapımı Taurus füzelerini kendi başlarına fırlatacak ve bakımını yapabilecek teknolojik kapasiteye sahip olmadığına dikkat çeken Rus... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T17:09+0300

2025-05-28T17:09+0300

2025-05-28T17:09+0300

görüş

rusya

i̇gor korotçenko

alman ordusu (bundeswehr)

kiev

berlin

taurus

ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi

avrupa birliği

rusya federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095467617_0:111:2394:1458_1920x0_80_0_0_df0038704215745ea797df12454103e4.jpg

Rus askeri analist, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Alman yapımı Taurus füzelerini kendi başlarına fırlatacak ve bakımını yapabilecek teknolojik kapasiteye sahip olmadığını belirtti.“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri böyle bir kapasiteye sahip değil. Çünkü bu füzeler, Ukrayna'nın kullanma deneyimi olmadığı karmaşık bir üründür, uzun menzilli hava tabanlı seyir füzesidir ve muharebede başarılı şekilde kullanımı için öncelikle ona hizmet verebilecek, uçuş görevini programlayabilecek ve girebilecek, vurulacak hedefleri seçebilecek ve füzenin fırlatma noktasından hedefe doğru uçuş yörüngesini optimize edebilecek kalifiye askeri personele ihtiyaç var. Bu nedenle, Taurus'ların Ukrayna'da kullanılması için mutlaka Alman askeri uzmanların olmasını gerektirir. Bu, Bundeswehr'in muharebe ekiplerinin Rusya Federasyonu'na karşı askeri çatışmaların katılımcısı olduğu anlamına gelir" diyen Korotçenko, "Eğer bunu Alman askeri personeli yaparsa, ki biz bir yıl önce çevrimiçi olarak sızdırılan kıdemli Bundeswehr subaylarının konuşmalarını hatırlıyoruz, bu Almanya'nın çatışmaya doğrudan katılımcı olacağı ve neden olacağı anlamına gelir mi? Rusya bu durumda ne yapmalı ve ne yapabilir?" sorusunu sordu.Rus askeri analist, sözlerini şöyle sürdürdü:Korotçenko, "Buna vereceğimiz yanıt için politik ve hukuki argümanlar gerekecek. Ukrayna'nın bize karşı Taurus'u kullanması durumunda, sonuçları ne olursa olsun, onları vursak da ya da Tanrı korusun bir tesisi, hedefi vururlarsa, bizim görevimiz iki Oreşnik sistemiyle vurmak olacağını daha önce söylemiştim. Bu orta menzilli bir balistik füzedir. Her biri 6 adet hipersonik savaş başlığı taşır, yani nükleer olmayan 12 hipersonik savaş başlığı, yani konvansiyonel donanımı mevcut. Aslında, Almanya'da bu füzeleri üreten tesise, onu tamamen ve tümüyle yok etme amacıyla bir saldırı olacak. Ve biz sırasıyla Avrupa Birliği'ne, BM Güvenlik Konseyi'ne, Trump yönetimine vb. başvurarak karşılık gelen politik ve yasal gerekçelendirmede, eylemlerimizi makul bir şekilde Bunun, yapılan saldırılara yanıt olarak tek seferlik bir misilleme eylemi olduğunu açıklayacağız" ifadelerini kullandı.Rus uzman, "Ukrayna bize karşı Taurus’ları kullanmaya devam ederse, Almanya'nın bir sonraki askeri veya endüstriyel tesisi imha edilecek. Biz savaş istemiyoruz, tüm dünyada barıştan yanayız. Ancak BM Şartı'na uygun olarak, öz savunma ilkesini uygulamış olacağız" diye sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html

rusya

kiev

berlin

rusya federasyonu

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, i̇gor korotçenko, alman ordusu (bundeswehr), kiev, berlin, taurus, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, avrupa birliği, rusya federasyonu, almanya, ukrayna silahlı kuvvetleri