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Alman yapımı Taurus füzelerinin Kiev’e tedariki: Berlin neden üçüncü kez bir dünya savaşının başlatan ülke oluyor?
Alman yapımı Taurus füzelerinin Kiev’e tedariki: Berlin neden üçüncü kez bir dünya savaşının başlatan ülke oluyor?
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Alman yapımı Taurus füzelerini kendi başlarına fırlatacak ve bakımını yapabilecek teknolojik kapasiteye sahip olmadığına dikkat çeken Rus... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T17:09+0300
2025-05-28T17:09+0300
görüş
rusya
i̇gor korotçenko
alman ordusu (bundeswehr)
kiev
berlin
taurus
ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi
avrupa birliği
rusya federasyonu
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Rus askeri analist, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Alman yapımı Taurus füzelerini kendi başlarına fırlatacak ve bakımını yapabilecek teknolojik kapasiteye sahip olmadığını belirtti.“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri böyle bir kapasiteye sahip değil. Çünkü bu füzeler, Ukrayna'nın kullanma deneyimi olmadığı karmaşık bir üründür, uzun menzilli hava tabanlı seyir füzesidir ve muharebede başarılı şekilde kullanımı için öncelikle ona hizmet verebilecek, uçuş görevini programlayabilecek ve girebilecek, vurulacak hedefleri seçebilecek ve füzenin fırlatma noktasından hedefe doğru uçuş yörüngesini optimize edebilecek kalifiye askeri personele ihtiyaç var. Bu nedenle, Taurus'ların Ukrayna'da kullanılması için mutlaka Alman askeri uzmanların olmasını gerektirir. Bu, Bundeswehr'in muharebe ekiplerinin Rusya Federasyonu'na karşı askeri çatışmaların katılımcısı olduğu anlamına gelir" diyen Korotçenko, "Eğer bunu Alman askeri personeli yaparsa, ki biz bir yıl önce çevrimiçi olarak sızdırılan kıdemli Bundeswehr subaylarının konuşmalarını hatırlıyoruz, bu Almanya'nın çatışmaya doğrudan katılımcı olacağı ve neden olacağı anlamına gelir mi? Rusya bu durumda ne yapmalı ve ne yapabilir?" sorusunu sordu.Rus askeri analist, sözlerini şöyle sürdürdü:Korotçenko, "Buna vereceğimiz yanıt için politik ve hukuki argümanlar gerekecek. Ukrayna'nın bize karşı Taurus'u kullanması durumunda, sonuçları ne olursa olsun, onları vursak da ya da Tanrı korusun bir tesisi, hedefi vururlarsa, bizim görevimiz iki Oreşnik sistemiyle vurmak olacağını daha önce söylemiştim. Bu orta menzilli bir balistik füzedir. Her biri 6 adet hipersonik savaş başlığı taşır, yani nükleer olmayan 12 hipersonik savaş başlığı, yani konvansiyonel donanımı mevcut. Aslında, Almanya'da bu füzeleri üreten tesise, onu tamamen ve tümüyle yok etme amacıyla bir saldırı olacak. Ve biz sırasıyla Avrupa Birliği'ne, BM Güvenlik Konseyi'ne, Trump yönetimine vb. başvurarak karşılık gelen politik ve yasal gerekçelendirmede, eylemlerimizi makul bir şekilde Bunun, yapılan saldırılara yanıt olarak tek seferlik bir misilleme eylemi olduğunu açıklayacağız" ifadelerini kullandı.Rus uzman, "Ukrayna bize karşı Taurus’ları kullanmaya devam ederse, Almanya'nın bir sonraki askeri veya endüstriyel tesisi imha edilecek. Biz savaş istemiyoruz, tüm dünyada barıştan yanayız. Ancak BM Şartı'na uygun olarak, öz savunma ilkesini uygulamış olacağız" diye sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/merz-almanya-abd-fransa-ve-ingiltere-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamalarini-kaldirdi-1096527749.html
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rusya, i̇gor korotçenko, alman ordusu (bundeswehr), kiev, berlin, taurus, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, avrupa birliği, rusya federasyonu, almanya, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, i̇gor korotçenko, alman ordusu (bundeswehr), kiev, berlin, taurus, ulusal savunma (natsionalnaya oborona) dergisi, avrupa birliği, rusya federasyonu, almanya, ukrayna silahlı kuvvetleri

Alman yapımı Taurus füzelerinin Kiev’e tedariki: Berlin neden üçüncü kez bir dünya savaşının başlatan ülke oluyor?

17:09 28.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense MinistryTên lửa Taurus
Tên lửa Taurus - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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Ukrayna ordusunun Alman yapımı Taurus füzelerini kendi başlarına fırlatacak ve bakımını yapabilecek teknolojik kapasiteye sahip olmadığına dikkat çeken Rus askeri uzman Korotçenko, füzelerin Rusya'ya karşı kullanılmasının Bundeswehr'in çatışmaların katılımcısı olduğunun anlamına geleceğinin altını çizdi.
Rus askeri analist, Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin Genel Yayın Yönetmeni İgor Korotçenko, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Alman yapımı Taurus füzelerini kendi başlarına fırlatacak ve bakımını yapabilecek teknolojik kapasiteye sahip olmadığını belirtti.
“Ukrayna Silahlı Kuvvetleri böyle bir kapasiteye sahip değil. Çünkü bu füzeler, Ukrayna'nın kullanma deneyimi olmadığı karmaşık bir üründür, uzun menzilli hava tabanlı seyir füzesidir ve muharebede başarılı şekilde kullanımı için öncelikle ona hizmet verebilecek, uçuş görevini programlayabilecek ve girebilecek, vurulacak hedefleri seçebilecek ve füzenin fırlatma noktasından hedefe doğru uçuş yörüngesini optimize edebilecek kalifiye askeri personele ihtiyaç var. Bu nedenle, Taurus'ların Ukrayna'da kullanılması için mutlaka Alman askeri uzmanların olmasını gerektirir. Bu, Bundeswehr'in muharebe ekiplerinin Rusya Federasyonu'na karşı askeri çatışmaların katılımcısı olduğu anlamına gelir" diyen Korotçenko, "Eğer bunu Alman askeri personeli yaparsa, ki biz bir yıl önce çevrimiçi olarak sızdırılan kıdemli Bundeswehr subaylarının konuşmalarını hatırlıyoruz, bu Almanya'nın çatışmaya doğrudan katılımcı olacağı ve neden olacağı anlamına gelir mi? Rusya bu durumda ne yapmalı ve ne yapabilir?" sorusunu sordu.
Rus askeri analist, sözlerini şöyle sürdürdü:

Açıkçası, Almanya'yı pek umursamıyoruz. Ancak Devlet Dumamızın Alman parlamentosuna özel bir çağrıda bulunup Taurus’ların Ukrayna'ya, Zelenskiy'in terörist rejimine teslim edilmesinin ve daha sonra Alman askeri uzmanları tarafından Rusya Federasyonu'ndaki hedeflere kullanılmasının, Almanya'nın bir devlet olarak Rusya Federasyonu ile savaşa girdiği anlamına geldiğini, dolayısıyla Almanya’nın üçüncü kez bir dünya savaşının başlatıcısı olacağını ilan etmesinin çok iyi olacağını düşünüyorum. Bunu siyasi düzeyde vurgulamak çok önemli.

Korotçenko, "Buna vereceğimiz yanıt için politik ve hukuki argümanlar gerekecek. Ukrayna'nın bize karşı Taurus'u kullanması durumunda, sonuçları ne olursa olsun, onları vursak da ya da Tanrı korusun bir tesisi, hedefi vururlarsa, bizim görevimiz iki Oreşnik sistemiyle vurmak olacağını daha önce söylemiştim. Bu orta menzilli bir balistik füzedir. Her biri 6 adet hipersonik savaş başlığı taşır, yani nükleer olmayan 12 hipersonik savaş başlığı, yani konvansiyonel donanımı mevcut. Aslında, Almanya'da bu füzeleri üreten tesise, onu tamamen ve tümüyle yok etme amacıyla bir saldırı olacak. Ve biz sırasıyla Avrupa Birliği'ne, BM Güvenlik Konseyi'ne, Trump yönetimine vb. başvurarak karşılık gelen politik ve yasal gerekçelendirmede, eylemlerimizi makul bir şekilde Bunun, yapılan saldırılara yanıt olarak tek seferlik bir misilleme eylemi olduğunu açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Rus uzman, "Ukrayna bize karşı Taurus’ları kullanmaya devam ederse, Almanya'nın bir sonraki askeri veya endüstriyel tesisi imha edilecek. Biz savaş istemiyoruz, tüm dünyada barıştan yanayız. Ancak BM Şartı'na uygun olarak, öz savunma ilkesini uygulamış olacağız" diye sözlerini tamamladı.
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