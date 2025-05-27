https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/kandilli-duyurdu-kocaelinde-deprem--1096563352.html
Kandilli duyurdu: Kocaeli'nde deprem
Kandilli duyurdu: Kocaeli'nde deprem
Sputnik Türkiye
Merkez üssü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 27.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-27T16:52+0300
2025-05-27T16:52+0300
2025-05-27T16:55+0300
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi merkezli 3,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/prof-dr-naci-gorur-istanbulun-riskli-ilcesini-acikladi-7-ve-uzeri-deprem-uyarisi-bu-faya-dikkat-1096557744.html
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kocaeli, başiskele, deprem
kocaeli, başiskele, deprem
Kandilli duyurdu: Kocaeli'nde deprem
16:52 27.05.2025 (güncellendi: 16:55 27.05.2025)
Merkez üssü Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi merkezli 3,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.