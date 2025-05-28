https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/adanada-salatalik-havuzunda-tepki-ceken-goruntu-ciplak-ayakla-atladi-1096579821.html

Adana’da salatalık havuzunda tepki çeken görüntü: Çıplak ayakla atladı

Adana’da salatalık havuzunda tepki çeken görüntü: Çıplak ayakla atladı

Sputnik Türkiye

Adana İncirlik’teki bir meyve-sebze deposunda, bir çalışanın çıplak ayakla salatalıkların yıkandığı havuza girdiği görüntüler infial yarattı. Hijyen... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T09:45+0300

2025-05-28T09:45+0300

2025-05-28T09:45+0300

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adana

i̇ncirlik

salatalık

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Adana'nın İncirlik Mahallesi’nde bulunan bir meyve-sebze deposunda, bir çalışanın salatalıkların yıkandığı havuza çıplak ayakla girmesi büyük tepki topladı. Skandal görüntülerde, çalışan daha sonra bu salatalıkları sepete doldurup kasalara yerleştirdi.Sosyal medyada tepki yağdıO anların kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşılması, kısa sürede gündem oldu. Hijyen konusunda büyük hassasiyetin olduğu gıda sektöründe böyle bir olayın yaşanması, özellikle tüketiciler tarafından sert eleştirilerle karşılandı.Mide bulandıran görüntüler viral olduSosyal medyada "mide bulandıran" ve "tiksindirici" olarak nitelenen görüntüler binlerce kez paylaşıldı. Vatandaşlar, bu tarz olayların halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, denetimlerin artırılmasını ve ilgili deponun derhal kapatılmasını talep etti.Tepkilerin artması üzerine çok sayıda kullanıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumları göreve çağırdı. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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